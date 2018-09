Eleições 2018 Sem Lula, Ciro e Bolsonaro vão ao segundo turno "Levantamento ouviu 2 mil pessoas, em 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 1 e 2 de setembro"

Candidato a presidência, Ciro Gomes (PDT). Foto: © Adriano Machado / Reuters

Pesquisa do instituto FSB, encomendada pelo banco BTG Pactual e divulgada nesta segunda-feira (3), traz novo cenário sobre a intenção de voto dos brasileiros para o cargo de presidente da República.

De acordo com o levantamento, que ouviu 2 mil pessoas, em 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 1 e 2 de setembro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue liderando a preferência do eleitorado.

No último dia 1, no entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu barrar a candidatura do petista, levando em consideração a condenação em segunda instância, que enquadrou o ex-presidente na lei da Ficha Limpa.

Lula está preso desde abril, na sede da Polícia Federal em Curitiba (PR), acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex no Guarujá (SP).

No cenário em que Lula é citado, mesmo após a decisão do Supremo, ele aparece com 37% dos votos, seguido de Jair Bolsonaro, com 22%; Ciro Gomes (PDT), com 7%; Geraldo Alckmin (PSDB), com 6%; Marina Silva (Rede), com 5%; João Amoêdo (Novo), 4%; Alvaro Dias (Podemos), com 3%; Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Cabo Daciolo (Patriota) com 1%.

Um total de 9% disse que não votaria em nenhum candidato, brancos e nulos somaram 2%, e não sabem 2%.

Sem Lula

Já no quadro sem Lula, Bolsonaro assume a dianteira, com 26%, seguido por Ciro Gomes, com 12%. Logo atrás aparecem Marina Silva (Rede), com 11%; Geraldo Alckmin (PSDB), 8%; Fernando Haddad (PT), com 6%; João Amoêdo (Novo), 4%; Alvaro Dias (Podemos), 3%; Henrique Meirelles (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Cabo Daciolo (Patriota) com 1%.

Um total de 18% disse que não votaria em nenhum candidato, brancos e nulos somaram 4%, não sabem 5%, e não respondeu 1%.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento tem intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01057/2018.