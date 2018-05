Eleições 2018 Sem MDB, tucanos perdem peso na balança sucessória

Dos 24 deputados estaduais, sete pertencem ao MDB: Júnior Mochi (o presidente da Assembleia Legislativa), Antonieta Amorim, Eduardo Rocha, George Takimoto, Márcio Fernandes, Paulo Siufi e Renato Câmara. Até à última terça-feira faziam parte do bloco de sustentação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), principalmente para votar a favor das matérias de interesse do governo.

Esse procedimento não deve sofrer grandes alterações. A bancada emedebista saiu da base parlamentar governista, mas, em tese, conserva a disposição de continuar votando para aprovar os projetos do Executivo, ainda que sob inevitáveis ressalvas e exceções, a depender da matéria que estiver sob apreciação.

O que traz a diferença mais impactante nessa relação é a disputa política de méritos e deméritos que identificam as escolhas de uns e outros na sucessão estadual – o MDB com o ex-governador André Puccinelli e o PSDB com o governador Reinaldo Azambuja. Esse confronto vai escapar do ritual ameno das votações legislativas e avançará para o terreno conflitante do enfrentamento eleitoral.

Com a aproximação das datas oficiais de convenções e do início da campanha, o clima de convivência amistosa que se verifica hoje em plenário dará lugar à relação litigiosa dos palanques. E os bombeiros de plantão devem encontrar muita dificuldade para impedir que a fogueira se alastre. E nesse fogo cruzado, a medição de forças será decisiva para avaliar o poder e as possibilidades de cada um.

SEGUNDO TURNO - À sombra das pesquisas e considerando, teoricamente, que a disputa esteja polarizada entre o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira, Puccinelli e Azambuja, o confronto de maior dimensão envolve o emedebista e o tucano. Na perspectiva de segundo turno e num dos cenários possíveis, com Odilon de finalista, seu concorrente sairá de quem tiver mais bala na agulha entre Puccinelli e Azambuja.

Nesse caso, a análise no campo da lógica e do previsível aponta que o desembarque dos sete deputados estaduais da base de sustentação governista exercerá vigorosa influência na dança e na escolha dos votos em todas as regiões. E esse panorama já se desenha desde já. O PSDB tem oito deputados estaduais.

Com os sete emedebistas, eram 15 das duas legendas que sustentavam – ou sustentam – Azambuja. A partir do desembarque legislativo, esta sustentação, que era administrativa e política, muda de cena. Agora é somente administrativa, com ressalvas, perde sua propriedade política e deságua na refrega eleitoral em um teatro de combate entre rivais inconciliáveis, ao menos no primeiro turno.

O impacto dessa perda de peso e musculatura político-eleitoral do governo e do governador não passará ao largo da inteligência e do instinto do eleitorado. Os números e feitos que dão ao PSDB registros de aprovação na gestão de Mato Grosso do Sul têm na parceria com o MDB um de seus principais fomentadores.

O eleitor tem essa consciência porque, de forma geral, manifesta-se pelo viés da aprovação a governanças que cravam marcas sólidas e duradouras em seu imaginário – e este é um dos motivos pelos quais o ex-governador André Puccinelli segue pontuando nos primeiros lugares das pesquisas de intenção de voto apesar de todos os nichos desfavoráveis da conjuntura política e midiática que o envolve.

A balança da sucessão sulmatogrossense está, desse modo, submetida a uma pesagem que, antes do sufrágio nas urnas, terá como indicadores o peso individual de cada um dos concorrentes e a consistência e a amplitude das forças que os apoiam. E os medidores começam a ser utilizados nas próximas semanas, com a definição das coligações, uma trincheira em que MDB e PSDB têm maior poder de fogo que os demais partidos.