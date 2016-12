Derrocada Sem saída, sem grana, Bernal vê os últimos dias de administração mal sucedida "O radialista que conquistou Campo Grande, chega ao fim do mandato não tão amado"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Diferentemente da saga do jovem Nathan (Taylor Lautner) que se vê sem saída no filme do diretor John Singleton, mais que ao final tem uma bela história para contar, o prefeito de Campo Grande não pode dizer o mesmo sobre o estado também de 'Sem saída', em que se encontra nos últimos dias de seu mandato.

Que lástima, lamentar e o resta ao homem que entrou pela porta da frente da prefeitura, eleito pelo povo, que sofreu e fez sofrer, quem seria a pessoa pública citada? Ninguém menos que Alcides Jesus Peralta Bernal, prefeito da Capital do estado de Mato Grosso do Sul.

Eleito nas eleições de Campo Grande em 2012, Alcides Bernal (PP), chega aos seus últimos cinco dias de mandato com cinco contas bloqueadas pela Justiça, 1 mil servidores sem 13º salário, outros 1 mil comissionados aguardando a demissão na próxima semana, contas no vermelho, repasses atrasados e muito, mas muito mesmo por fazer. Nas ruas, uma cidade devastada por intensas chuvas e as operações tapa-buracos todas suspensas.

Os recursos financeiros bloqueados que o prefeito cita não deve chegar a R$ 7 milhões. A atual gestão admite que a situação financeira não é nada boa. E questionados sobre o porquê de tamanha derrocada, a resposta é curta e direta: "Quando o prefeito foi cassado em 2014 havia R$ 240 milhões em caixa. Quando retomou ao cargo não havia nada, apenas dívidas".



Até sexta-feira (30), o prefeito cumpre expediente normalmente no Paço Municipal, sem eventos, festas ou comemorações. Ao que tudo indica, será em uma “saída de fininho”.

Durante esta semana, também não há agenda confirmada com o prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD), que pediu ao Legislativo o congelamento de salários, prometeu exonerar comissionados, extinguir secretarias e enxugar a máquina administrativa para tentar reverter esta situação.

"Um fim sem começo"

Apenas a equipe de transição segue aferindo problemas, como os contratos com empresas de tapa buracos; a segunda parcela do 13º salário; o repasse atrasado ao Hospital do Câncer; compra de medicamentos um dos motivos mais fortes para que o juiz congelasse a conta e toda a “grana” da prefeitura.

"Vamos pagar o que dá para pagar". “E o que tiver garantia, ou seja, dinheiro na conta ficará para o próximo gestor, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal” garante o ainda prefeito.

Em maio deste ano Bernal chegou a anunciar que "a cidade quebrada voltava a crescer". Frase dita por ele para comemorar investimentos de R$ 45 milhões na retomada de 44 obras que sequer foram inauguradas.

Para concluir seu projeto político, Bernal pediu uma nova chance nas urnas, mas foi vencido ainda no primeiro turno por seus adversários Marquinhos Trad (PSD) e Rose Modesto (PSDB).

Justificativa

"Não consegui governar porque fui vítima de um golpe de criminosos", Justificou em manifesto feito por artista que também não receberam os investimentos do recurso destinado ao 1% da cultura. Ao lembrar que foi afastado por suspeita de improbidade administrativa. Aliás, da Prefeitura, além de quilos a menos, alguns inimigos políticos e frustrações por ter querido fazer mais, Bernal também carrega pelo menos cinco ações civis na Justiça por atos ilegais e contrários aos princípios básicos da boa administração pública.

Termo, aliás, que virou desejo em toda a cidade: boa administração pública porém que se pratica em quase nenhuma.