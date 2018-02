Senador Pedro Chaves Senado Federal aprova crédito especial para os municípios com relatoria de Pedro Chaves

Relatado por Pedro Chaves, o PLN 1/2018 foi aprovava no Senado na noite de ontem (20). A matéria trata da liberação de crédito especial de R$ 2 bilhões para os municípios, com atendimento às áreas de Educação (R$ 600 mil), da Saúde (R$ 1 bilhão) e do Desenvolvimento Social (R$ 400 mil). O pagamento será feito pelos ministérios de cada um dos setores por meio do FPM (Fundo de Participação dos Municípios.

"Fui designado a mais essa importante relatoria pelo presidente do Senado, Eunício de Oliveira, e considero como de grande valia a sensibilidade da Casa em ter votado na sua expressa maioria pelos municípios. Sou um político municipalista e até por isso mantenho um elo frequente com as 79 prefeituras de Mato Grosso do Sul . Esse recurso terá uma importância enorme ", destaca o senador Pedro Chaves sobre a relatoria.

Para acelerar a aprovação - e consequente liberação dos recursos - Pedro Chaves, à pedido da Mesa Diretora do Senado, retirou uma emenda da sua autoria que indicava a preservação de dotações para a área de abastecimento de água em cidades com até 50 mil habitantes. O presidente Eunício de Oliveira parabenizou a grandeza do senador e o gesto também rendeu elogios na Câmara dos Deputados pela valorização do municipalismo em primeiro lugar.

E o crédito aprovado no Congresso vem inclusive para recompensar os municípios pela queda no ano anterior do repasse do FPM, na ordem de R$ 4 bilhões, em 2017. De acordo com o Ministério da Fazenda as transferências da União, desse fundo, assim como as receitas próprias dos entes federados, tem se registrado abaixo das expectativas e das projeções das administrações municipais desde 2015.