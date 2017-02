Eleições 2018 Senado: partidos abrem portas para dar passagem a Zauith

A disposição da Grande Dourados de garantir em 2018 um de seus domiciliados em cargo majoritário já está na conta e nos projetos de vários partidos, interessados no poderio eleitoral da maior microrregião de Mato Grosso do Sul.

É justamente na esteira desse desejo que vem prosperando a ideia de dar ao ex-prefeito Murilo Zauith o papel de protagonista central de uma conquista de inestimável valor histórico e social para os moradores de aproximadamente três dezenas de municípios. Filiado ao PSB, o nome de Zauith se desenha entre as opções mais competitivas para concorrer a uma das duas vagas do Senado que estarão em disputa no próximo ano.

Para quem já foi prefeito (duas vezes) do segundo maior município sulmatogrossense, vice-governador, deputado federal e estadual e não sofreu qualquer questionamento judicial ou abalo ético em suas trajetórias política e pessoal, Murilo Zauith poderia ter pendurado as chuteiras da vida publica e estar dedicado exclusivamente às suas lidas empresariais. Foi na iniciativa privada que o jovem engenheiro se consagrou entre as principais referências empresariais de Dourados, tendo assim o impulso decisivo para ingressar na política.

Quando concluiu seu segundo mandato de prefeito, a 31 de dezembro passado, naquele que deveria ser o dia de despedir-se das disputas eleitorais, Zauith já era o alvo de forte pressão de aliados e populares para que adiasse a aposentadoria e aceitasse uma nova e desafiadora responsabilidade: ser o nome da Grande Dourados nas eleições majoritárias de 2018. Além da folha de serviços com seis mandatos eletivos cumpridos com grande destaque, havia transmitido à sua sucessora, Délia Razuk (PR), uma prefeitura com as contas em dia e equilibradas, em condições de governabilidade e extremamente opostas à da maioria das administrações municipais do Brasil.

Dirigentes nacionais e regionais do PSB e de outras forças partidárias estão mobilizados para estruturar e dar fôlego ao projeto de fortalecer e lançar a pré-candidatura de Murilo Zauith ao Senado. O PSDB do governador Reinaldo Azambuja é uma das legendas que estão de portas escancaradas e convite feito para o caso de ser necessário abrigar-se em um partido estrategicamente melhor ajustado às exigências político-eleitorais que vão vigorar no próximo ano.

A desenvoltura para transitar em diferentes - e até antagônicos - territórios políticos e ideológicos soma pontos diferenciados a favor de Zauith. O DEM, o PR, o PDT, , o PP e o PTB estão entre as outras alternativas disponíveis, caso seja imperioso abrigar-se em outra sigla, apesar de ele estar à vontade e em posição privilegiada no PSB. E além do governador Reinaldo Azambuja, os ex-governadores André Puccinelli (PMDB) e José Orcírio dos Santos, o Zeca do PT, consideram fundamental aos projetos eleitorais futuros ter a seu lado, na Grande Dourados, um político vitorioso e de atuação aprovada pela comunidade que representa.a