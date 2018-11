'Pauta-bomba' Senado pode aprovar hoje aumento dos salários de ministros de R$ 33 para R$ 39 mil 'O impacto nas contas públicas nacionais será de cerca de R$ 6 bilhões por ano", disse Ferraço

Foto: BandNews FM

O Senado Federal pode aprovar nesta quarta-feira (7) projetos de lei que aumentam o salário dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) de R$ 33 mil para R$ 39 mil, mesmo valor que seria estabelecido para o cargo de procurador-geral da República.

Os reajustes podem levar a um aumento cascata para juízes, procuradores, promotores e parlamentares de todo o país, no que seria a primeira pauta-bomba armada para o governo de Jair Bolsonaro, segundo o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES). “Não se trata de um busca-pé. É um míssil Exocet”, disse.

A proposta, que já tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados, estava parada na Comissão de Assuntos Econômicos desde 2016. Ferraço foi o relator da matéria e deu um voto contrário ao aumento. “O impacto nas contas públicas nacionais será de cerca de R$ 6 bilhões por ano. É uma covardia com o povo brasileiro.”

Na noite de terça, o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, colocou em votação no fim da sessão do plenário um requerimento pedindo a inclusão dos dois projetos na pauta do Senado. A iniciativa de Oliveira pegou de surpresa e contrariou vários senadores – eles acham que o presidente forçou a votação sem aviso prévio.