Senador acompanha anÃºncio oficial de conferÃªncia inÃ©dita para o Brasil

Senador Pedro Chaves Senador acompanha anúncio oficial de conferência inédita para o Brasil

Em 2019, o Brasil recebe a 7ª edição do Wildland Fire, evento internacional de debate sobre incêndios e a importância do reflorestamento. E a conferência será em Mato Grosso do Sul, graças a um termo de parceria entre o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e a Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). A assinatura da parceria ocorreu em Campo Grande-MS, na manhã da sexta-feira (9) com a presença do senador Pedro Chaves (PRB).



"Quando ocorrer esse evento, seremos o centro do mundo, quanto a essa fundamental discussão a respeito dos incêndios. Sou muito favorável a conferências dessa natureza, porque ajuda consideravelmente na análise global de problemas e na busca coletiva por soluções. Mato Grosso do Sul está de parabéns por sediar a Wildland Fire Brasil 2019", pontua Chaves sobre a agenda ambiental inédita para o país.



A solenidade contou com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e autoridades do Estado, como prefeitos, vereadores, além de membros das corporações da Segurança Pública.