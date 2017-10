Interior Senador consegue R$ 300 mil para implantar rede de saneamento em Santa Rita do Pardo

Foto: Divulgação

O senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) conseguiu a liberação de R$ 300 mil do governo federal para dar continuidade às obras de implantação da rede de saneamento básico em Santa Rita do Pardo, município da Região Leste do estado.



“O prefeito Cacildo Pereira (PSDB) e o vereador Josué Nogueira (PDT) me procuraram na semana passada pedindo que eu intercedesse junto ao Ministério da Saúde no sentido de que a Funasa (Fundação Nacional de

Saúde) retomasse a liberação de recursos previstos para a obra, que está paralisada. Imediatamente, entrei em contato com o Ministério e, nesta segunda-feira (09), recebi cópia da ordem de pagamento enviada a prefeitura. Essa é mais uma vitória na minha luta diária em favor dos municípios sul-mato-grossenses”, comemorou Pedro Chaves.