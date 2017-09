Senador Pedro Chaves Senador discute investimentos em Miranda e Bodoquena O senador Professor Pedro Chaves (PSC\MS) visitou nesta sexta-feira (22) Miranda e Bodoquena, onde discutiu com os prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias, investimentos nos municípios.

“Sou um senador municipalista e mantenho uma relação republicana com todos os prefeitos, independente do partido. Coloco os interesses da população sempre acima de qualquer diferença ideológica e visito regularmente os municípios para prestar contas do mandato e ouvir as demandas da população. O objetivo é contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa gente”, afirma o senador.



Em Miranda, Pedro Chaves se reuniu com a prefeita Marlene Bossay (PMDB) na prefeitura e recebeu pedidos de recursos para reformar o Estádio Municipal, revitalizar o Córrego Villas Boas, construir o Matadouro Municipal e uma nova unidade do CREAS, além de implantar sinalização turística. Miranda recebe regulamente centenas de visitantes do Brasil e do exterior, que vêm conhecer a riqueza da fauna e da flora do Pantanal.



“Muitos desses projetos já estão cadastrados no SICONV - sistema de acompanhamento de convênios do governo federal. Agora, é bater à porta dos ministérios para conseguir os recursos”, disse. Depois do encontro na prefeitura, o senador seguiu para a Câmara de Vereadores, onde prestou contas do mandato.



Em Bodoquena, Pedro Chaves foi recebido pelo prefeito Kazuto Horii (PMDB), que lhe apresentou várias reivindicações, entre elas a instalação de rede de abastecimento d’água nos assentamentos da reforma agrária, a construção do Ginásio Municipal, a revitalização da Feira do Produtor e a pavimentação e drenagem de ruas e avenidas. Após a reunião, foi feita a prestação de contas no auditório da Secretaria Municipal de Turismo.



“Pelo que o prefeito me falou, alguns assentamentos têm quase 10 anos de implantação e ainda não dispõem de água encanada. Isso é um absurdo. Vou envidar todos os esforços para atender esse e os outros pedidos”, garantiu o senador.