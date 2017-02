Senador Pedro Chaves Senador diz que prioridade é reformar ensino, previdência e leis trabalhistas

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) assegura que a prioridade do Congresso Nacional no ano legislativo, iniciado nesta quinta-feira (02), é apreciar e votar três propostas que vão impactar diretamente no cotidiano dos brasileiros, as reformas do Ensino Médio, Previdência e Trabalhista.



“Esses temas, sem sombra de dúvida, vão dominar os debates no Senado e na Câmara nos próximos meses, mobilizando a atenção não só de deputados e senadores, mas do governo e de toda a população. A curto prazo, provavelmente ainda na primeira quinzena de fevereiro, vamos votar no Plenário do Senado o Projeto de Lei de Conversão 34/2016, que deriva da Medida Provisória 746 e trata da Reforma do Ensino Médio, do qual sou relator. A ideia é aprová-lo rapidamente, para que as mudanças comecem a ser implantadas ainda este ano. Enquanto isso a Câmara inicia o debate sobre a Reforma da Previdência, que depois chegará ao Senado. A Reforma Trabalhista será enviada pelo governo ao Congresso na forma de projeto-de-lei, para tramitar em regime de urgência”, adiantou o senador ao participar da solenidade de abertura dos trabalhos em Brasília.



Presidente – Pedro Chaves ficou satisfeito com a eleição do senador Eunício Oliveira (PMDB/CE) para a presidência do Senado. ”Ele é um político muito experiente, que foi deputado federal por três mandatos, ministro de estado por 6 anos, líder do PMDB na Câmara e também no Senado, sempre com uma postura republicana e um relacionamento suprapartidário. Prova disso é a rapidez com que foi eleita a Mesa do Senado. Ele vai ajudar muito o Executivo nas negociações com o Congresso e eu não tenho dúvida que todos os partidos, independentemente do tamanho, terão espaço na gestão dele”, afirmou.



O senador sul-mato-grossense observou que Eunício Oliveira é um parlamentar rigoroso e pontual e vai dar celeridade às votações dos temas de interesse do país.

“Ele conhece bem o Senado e fará uma gestão para otimizar o funcionamento do Congresso, reduzindo custos e enxugando os gastos. Não tenho dúvida de que vai investir cada vez mais em transparência para que qualquer pessoa possa acompanhar livremente o trabalho dos senadores, fazendo as críticas que julgar necessárias. Além disso, vai evitar assuntos extra pauta, para que não ocorram surpresas”, destacou.



Pedro Chaves acredita ainda que o novo presidente terá uma relação harmoniosa com o Executivo e o Judiciário, aproximando os poderes para evitar atritos “que não interessam a ninguem e só prejudicam a sociedade brasileira”, concluiu.