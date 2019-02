BIÊNIO 2019/2020 Senador Nelsinho assume a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional Marvos do Val, do PPS, ficou com a cdeira da vice-presidência da CRE

Foto: Agência Senado

O senador de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad (PSD), foi eleito nesta quarta-feira (13/02) presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), para o biênio 2019/2020. A vice-presidência ficou para o senador Marcos do Val (PPS) do Espírito Santo.

Após a posse dada pelo mais antigo da comissão, senador Jaques Wagner (PT), da Bahia, Nelsinho Trad discursou na primeira sessão da CRE. “Fico realmente lisonjeado com a indicação que recebi do meu partido convalidada pelos líderes dessa casa”, declarou.

A presidência dessa comissão assegura ao senador Nelsinho Trad a oportunidade de colocar em discussões nacionais assuntos de interesse para Mato Grosso do Sul, como a atuação das Forças Armadas nas fronteiras e os tratados e as relações de comércio entre o Brasil e outros países. Para ele, é a alternativa na elaboração de projetos de melhorias na economia brasileira e, também, para enaltecer o Estado Sul-Mato-Grossense.

“Ao assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, quero levar a Mato Grosso do Sul a primeira mensagem, uma mensagem de muita alegria por elevar o nome do nosso Estado em nível nacional e uma certeza de que com a ajuda dos meus pares, nós desenvolveremos um trabalho profícuo, equilibrado, a fim de fazer com que possamos virar a página que o Brasil atravessou, gerando aqui desenvolvimento, emprego e riquezas.

Tenho a certeza de que o nosso trabalho orgulhará a população de MS e do Brasil. Obrigado, Mato Grosso do Sul!” , enfatizou o senador Nelsinho Trad.