DIÁLOGO Senador Nelsinho Trad conquista nesta sexta mais R$ 5,4 milhões para MS Oito municípios de MS serão contemplados com a verba

O senador Nelsinho Trad (PSD) Foto: Reprodução

O senador Nelsinho Trad (PSD) conquistou nesta sexta-feira mais R$ 5,4 milhões de recursos federais para Mato Grosso do Sul. Ao todo nesta semana, foram liberados aproximadamente R$20 milhões da União para as contas das prefeituras de Campo Grande, Angélica, Caarapó, Iguatemi, Costa Rica, Ponta Porã, Aparecida do Taboado e Taquarussu.

Desses valores, com a intervenção do parlamentar, o Ministério da Saúde vai destinar a verba extra de R$ 5 milhões para Campo Grande e R$ 81.600,00 para Unidade Básica de Saúde do município de Angélica e o Ministério da Cidadania R$ 200 mil, sendo R$ 100 mil para Caarapó e R$100 mil para Iguatemi.

Segundo o senador Nelsinho Trad, os recursos federais da Cidadania serão destinados para a reestruturação da rede de proteção social dos municípios. “As crianças e os adolescentes merecem ser protegidos, estamos trabalhando em Brasília pelos programas de prevenção”, destacou o senador.

COSTA RICA E PONTA PORÃ

Na terça-feira, o senador Nelsinho Trad divulgou a vinda de R$ 182 mil de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para Costa Rica e Ponta Porã. “Para o Centro de Educação Infantil Eldorado, no município de Costa Rica, foram liberados R$ 86 mil e R$ 96 mil para o Ceinf Carandá Bosque em Ponta Porã.”

APARECIDA DO TABOADO

Na quarta-feira, o ministro Gustavo Canuto confirmou ao senador Nelsinho Trad a aprovação do projeto de financiamento para o município de Aparecida do Taboado no Programa Avançar Cidades. “Aparecida do Taboado terá R$ 14, 2 milhões do Avançar Cidades, para obras de drenagem e pavimentação asfáltica nos bairros Jardim Félix I e II e Jardim Samara e, também, para sinalização das vias e asfalto”, disse o senador.

TAQUARUSSU

Ainda na quarta-feira, a Fundação Nacional da Saúde (Funasa) liberou R$ 248 mil, por intervenção do senador Nelsinho Trad, para o sistema de abastecimento de água no Assentamento Bela Manhã, em Taquarussu. “O projeto foi apresentado em 2017 pelo Zeca do PT”, comentou o senador Nelsinho Trad.