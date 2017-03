Senador Pedro Chaves Senador Pedro Chaves anuncia R$ 1,25 milhão e discute novos investimentos em Dourados

O senador Pedro Chaves (PSC\MS) se reuniu nesta sexta-feira (24) na prefeitura de Dourados com a prefeita Délia Razuk, vereadores, secretários e dirigentes de órgãos municipais. Na pauta, a discussão de projetos de infraestrutura, saúde, esporte e educação, para melhorar a qualidade de vida na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul.

Na abertura do encontro, o senador anunciou a destinação par ao município de emendas parlamentares de sua autoria no valor total de R$ 1 milhão e 250 mil, dos quais R$ 1 milhão são para obras de infraestrutura – drenagem e pavimentação – e R$ 250 mil para a saúde.



“Tenho uma trajetória que demonstra meu compromisso com o desenvolvimento de Dourados. Quando era reitor da UNIDERP trouxe para cá vários cursos, que estão ajudando a mudar a realidade de milhares de jovens. Agora, como senador da república, faço questão de colocar meu mandato à disposição das lideranças políticas e comunitárias da cidade, para que possamos batalhar em Brasília recursos federais que atenderão as demandas aqui apresentadas”, explicou.



Transbordo – A equipe da prefeita Délia Razuk apresentou ao senador proposta para construir dois terminais de transbordo – um no Jardim Márcia, na região Leste da cidade, e o outro no Jardim Clímax, no Sudoeste – que vão integrar o sistema de transporte coletivo do município, proporcionando mais rapidez e conforto aos usuários. O custo de construção dos dois terminais é estimado pelos técnicos da prefeitura em pouco mais de R$ 5 milhões.



O presidente da Fundação de Esportes, Jânio Amaro, pediu a Pedro Chaves ajuda para implantar os programas Segundo Tempo e Luta pela Cidadania. Os dirigentes da Secretaria Municipal de Agricultura família solicitaram recursos para criar um banco de alimentos, fomentar o plantio da mandioca, o beneficiamento do frango, a produção de leite e frutas e a compra de uma patrulha mecanizada para fazer a manutenção das estradas vicinais.



Por sua vez, os vereadores também apresentaram uma série de reivindicações ao senador, entre elas a implantação da Perimetral Sul e a duplicação da BR 463 no trecho entre o Trevo da Bandeira e a rotatória de acesso a Laguna de Carapã, onde o tráfego é intenso, com elevado número de acidentes. Os parlamentares querem ainda a pavimentação das ruas do Jardim Alhambra, Vila Nova Esperança e Jardim Caiman, a construção de casas populares nos distritos de Vila Vargas, Vila Formosa, Macaúba, Indápolis, Panambi, Picadinha, Itahum e Vila São Pedro, e a construção de um parque de preservação ambiental na região do Córrego Água Boa.



No final da reunião, Pedro Chaves foi até o PAM – Pronto Atendimento Médico, localizado na Vila Industrial, uma das regiões mais populosas da cidade, conhecer de perto a realidade do maior posto de saúde de Dourados, que precisa ser reformado com urgência. O PAM atende diariamente 800 pacientes, que além da consulta médica em dezenas de especialidades, contam também com salas para fisioterapia. O posto existe há mais de 30 anos e, de acordo com as autoridades do município, nunca passou por uma reforma completa.



“Como se pode perceber, a lista de reivindicações é enorme, mas todas são extremamente necessárias e justas. Por isso, assim que todos esses projetos sejam incluídos no Portal de Convênios (SICONV) do governo federal, vou batalhar junto aos ministérios e à Presidência da República para que todos os pedidos sejam atendidos”, garantiu o senador.