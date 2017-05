Senador Pedro Chaves Senador Pedro Chaves defende valorização da agricultura familiar

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) acredita que os diferentes níveis de governo – federal, estadual e municipal – devem investir cada vez mais no fortalecimento da agricultura familiar para incrementar a geração de emprego e renda.



“A experiência comprova que, com equipamento adequado, assistência técnica e apoio na hora da comercialização, os pequenos agricultores respondem à altura e produzem alimentos variados, de qualidade, e, com isso, conseguem não só garantir seu próprio sustento, mas dão uma contribuição importantíssima ao abastecimento das mesas brasileiras”, afirmou o senador na manhã deste sábado (29), durante a solenidade de entrega de uma patrulha agrícola, formada por trator e arados, ao Assentamento Santa Guilhermina, onde vivem 300 famílias de trabalhadores rurais no município de Maracaju. Os equipamentos, entregues pelo governador Reinaldo Azambuja, foram adquiridos com recursos federais e estaduais.



Pedro Chaves destacou também o papel do agronegócio na reversão da crise econômica. “Maracaju tem a agricultura e a pecuária como base de sua economia. Vemos aqui um município pujante que, ano após ano, bate recordes de produtividade de soja, graças ao empenho de seus produtores, que orgulham Mato Grosso do Sul. Os últimos números do PIB revelam que o agronegócio é o principal responsável pelo início da recuperação da economia brasileira”, afirmou.



O governador agradeceu ao senador o empenho da bancada que representa Mato Grosso do Sul em Brasília na viabilização de recursos destinados à agricultura familiar.