Senador Pedro Chaves Senador presta contas do mandato e garante recursos para 5 municípios

O senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) visitou no fim de semana cinco municípios da Região Sul Fronteira, onde prestou contas do mandato e anunciou investimentos em saúde, infraestrutura, esporte e lazer, que vão melhorar a qualidade de vida da população.



“Um parlamentar não pode ficar só no gabinete, cuidando de assuntos internos. É fundamental que ele vá aos municípios, preste conta de suas atividades e ouça as reivindicações da comunidade. É por isso que eu visito regulamente a capital e o interior do nosso estado, debatendo projetos e ouvindo as lideranças, independente do partido”, explica Pedro Chaves.



Em Antônio João, a prefeita Márcia Marques (PMDB) reuniu vereadores e secretários no auditório da prefeitura para agradecer a liberação de emendas para custeio da saúde no município, no valor de R$ 500 mil . Em Amambai, o senador foi recebido pelo prefeito, Dr. Bandeira (PSDB) e seguiu para um encontro no Centro de Convenções da cidade.

Chaves prestou contas do mandato e anunciou o empenho de R$ 500 mil do Ministério do Esporte para a construção do parque indígena, além de R$

300 mil do Ministério das Cidades para pavimentação e drenagem de várias

ruas e avenidas. À noite, também em Amambai, participou do 8° FETRAN –

Festival Estudantil Temático de Trânsito, no qual alunos de escolas municipais e estaduais encenam peças de teatro para conscientizar a população sobre a necessidade de cumprir as leis de transito .



No sábado pela manhã, o senador foi para Eldorado, onde se reuniu com o prefeito Leo (PEN), a vice-prefeita Fabiana Lorenci (PDT), vereadores e lideranças políticas. Chaves comunicou a liberação de recursos do Ministério do Turismo, no valor de R$ 500 mil, para a construção do Parque da Cidade, além de R$ 295 mil para pavimentação e drenagem. Em seguida foi para Japorã, onde também prestou conta do mandato e anunciou a liberação de R$ 2,7 milhões para pavimentação e drenagem em diversas ruas.



Em Mundo Novo, última etapa da visita, o senador esteve no acampamento dos integrantes da MAF – Movimento Sul Mato Grossense da Agricultura Familiar, e reafirmou seu compromisso de lutar pelo atendimento às reivindicações dos trabalhadores.Depois seguiu para a Câmara municipal e foi recepcionado pela vice-prefeita Rosária Andrade (PMB), vereadores e o gerente da UEMS, professor Leandro Marra . Lá , ele prestou contas do mandato e falou da importância da educação para o crescimento do país e a construção de uma sociedade justa, onde haja oportunidades para todos.



“Assumo com vocês o compromisso de trabalhar junto ao governo do estado para que a Universidade Estadual (UEMS) implante aqui um Curso de Agronomia, que vai formar profissionais vindos de todos os municípios do Cone Sul”, garantiu Pedro Chaves.