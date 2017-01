Senador Pedro Chaves Senador vai propor a CBF volta da Copa Centro-Oeste

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) vai propor à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a volta da Copa Centro-Oeste, torneio regional criado para definir representantes da região na Copa dos Campeões , que indicava mais um clube brasileiro na Taça Libertadores da América. A Copa Centro-Oeste teve apenas 5 edições, a última em 2002, com representantes de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e o Distrito Federal.



“Se a CBF acatar o nosso pedido, não tenho dúvida de que será muito bom para o nosso futebol. Os clubes se sentirão estimulados a investir e todos sairão ganhando, especialmente os torcedores”, afirmou o senador, em entrevista concedida ao Programa RC 360, da Rádio Cultura AM, de Campo Grande.



Pedro Chaves, que é torcedor do Corinthians e também do Operário, “com muita honra”, quer mudanças também nas regras do Campeonato Estadual, como forma de conquistar novamente o interesse do torcedor sul-mato-grossense pelo futebol local.



“Do jeito que está agora, em quatro ou cinco rodadas antes do fim da competição já é possível saber quem será o campeão, o que desestimula o torcedor. A competição tem que retomar os moldes anteriores, quando havia mais motivação e a presença do torcedor nos estádios era bem maior”, defende o senador.



Reconhecido por sua atuação no setor de Educação, Pedro Chaves se colocou à disposição dos clubes para ajudar o futebol do estado.



“Quero trabalhar pelo fortalecimento do esporte, que assim como a educação, é um instrumento valiosíssimo de melhoria da qualidade de vida. E o futebol, como paixão nacional, vai cumprir, sempre, um papel importante na vida dos brasileiros”, finalizou.