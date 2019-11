AGRADECIMENTO Senadora de MS quer "Voz do Brasil" na TV para divulgar ações do Governo Bolsonaro Programa segundo a senadora é "clamor da população", apesar desta ser contra a existência da obrigatoriedade até mesmo no rádio

Soraya Thronicke e Bolsonaro Foto: Reprodução/Facebook

A senadora sul-mato-grossense, que bebeu da onda bolsonarista para se eleger, tenta passar projeto de “agradecimento” ao governo federal. Soraya Thronicke (PSL), apresentou à Casa de Leis (Assembleia Legislativa), proposta que obriga as TVs que usam concessões públicas a exibirem uma espécie de “Voz do Brasil”, para divulgar as ações do governo federal. O programa “A Voz do Brasil” foi criado no governo de Getúlio Vargas com o nome de Programa Nacional, foi ao ar pela primeira vez em 1934. Em 1938, ganhou o nome de 'Hora do Brasil' e se tornou obrigatório para todas as rádios das 19 às 20 horas. Em 1971, por determinação do presidente Médici, o nome mudou para ‘A Voz do Brasil’.

Segundo Soraya, a proposta partiu de um ‘clamor da população’, em sua proposição ela destaca que o programa discute a “imagem do Brasil”. O noticiário produzido pela Empresa Brasileira de Comunicação, tem uma hora de duração e obrigatoriamente deve ser exibido em horário simultâneos em todo país.

“Podemos assistir tudo o que o Governo vem fazendo pelo Brasil”, afirmou. Soraya explicou que não pode confiar em parte da mídia, fazendo alusão à TV Globo, acusada de fazer propaganda contra a administração de Bolsonaro.

A briga Governo/Rede Globo se alargou ainda mais, após a TV da família Marinho, denunciar na terça-feira passada, que o acusado de matar a vereadora Marielle Franco (PSOL), foi ao condomínio presidente Bolsonaro e para entrar no local, teve uma autorização do “seu Jair”, como destacou o noticiário do Jornal Nacional, após o porteiro do condomínio onde Bolsonaro e o filho, Carlos Bolsonaro (PSL) tem apartamentos.

O porteiro teria sido desmentido pelos fatos, conforme o Ministério Público, mas a informação só foi divulgada no dia seguinte.

“Assim como as rádios, que possuem concessão pública para operar no Brasil, são obrigadas a separar um espaço na programação para divulgar as ações do governo brasileiro, protocolei o PL “A imagem do Brasil” que determina que os canais de televisão façam o mesmo”, tuitou Soraya.

“O povo necessita saber o que (o presidente) está fazendo”, justificou-se a senadora, causando reações furiosas, de apoio e até críticas de aliados.

“Não concordo com a parlamentar. Mas como é em PROL ao Governo, vamo lá dar a opinião. Meu caro, saiba que no nosso interior do Amazonas, assim como em outros rincões do Brasil, a Voz do Brasil tem audiência. Certo!”, tuitou Elinaldo Amâncio.

“Faz sentido o projeto dela porque a Fantástica Fábrica de Factoides brasileira não funciona, então temos de levar os fatos ao público”, postou Paulo Mello.

No entanto, as críticas ao projeto foram contundentes. “Todo mundo sempre reclamou da hora do Brasil. É imposto desde os tempos de Getúlio (Vargas) e temos que engolir. Está mirando nas emissoras e acertando o povo, senadora”, comentou Rafael Bunese.

“Essa pobre senadora que quer obrigar a televisão brasileira a ter seu lado Coréia do Norte gosta tanto da ‘A Voz do Brasil’ que nem o nome correto desde programa obrigatório ela sabe: há décadas não existe mais ‘A Hora do Brasil’, Excelência”, escreveu o jornalista Ricardo Setti.

“Se não estou enganado, na Venezuela também tem um programa assim aos domingos bem nos moldes que essa senhora quer nos ‘obrigar’. Avisa ela que só assim ela vai se dar conta e fazer algo de bom que use nosso suado $ de contribuinte”, postou Cláudio da Matta.

“Engraçado, se ela não fizesse parte do atual governo, não estarei (estaria) aí propondo tal idiotice. A lei só é bem-vinda porque beneficia o governo que ela apoia. Assim que terminasse o mandato dele, ela proporia acabar com a lei”, anotou Sidney Stocco.

A proposta de Soraya precisará ser aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados e depois ser sancionada por Bolsonaro.

O presidente insinuou, em vídeo divulgado nas redes sociais, que vai analisar com atenção a renovação da concessão da TV Globo, que vence em 2022. Ele disse que não fará perseguição, mas só a renovará se estiver tudo limpo. A Globo por sua vez, rebateu, por meio de nota, que: “não esperaria outra atitude do presidente”, após nota de respostas aos ataques que o chefe doe executivo nacional fez à reportagem da JN.

A família Marinho tem cinco emissoras de televisão e a programação é reproduzida em todo o País por meio de afiliados, como a TV Morena, do Grupo Zahran.

Fonte: *O Jacaré.