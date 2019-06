CINCO MESES Senadora do PSL em MS recebe mais de R$ 28,8 mil por viagens ao exterior Conforme declaração, as viagens são em "missão oficial"

Foto: Reprodução/Senado Federal

Senadora do PLS-MS, Soraya Thronicke, recebeu em apenas cinco meses de mandato, mais de R$ 28,835 mil em diárias. Ela lidera ranking de parlamentares que mais gastaram com viagens, alimentação, hospedagem, segundo levantamento feito pelo jornalista Lauro Jardim, do O Globo, baseado no Portal da Transparência do Senado Federal.

Segundo a pesquisa, o segundo lugar ficou com o senador Roberto Rocha (PSDB-MA), que recebeu R$ 20,6 mil, e em seguida vem a paraibana Daniela Ribeiro (PP), que já levou R$ 20 mil.

Pela primeira vez representando Mato Grosso do Sul no Senado, Soraya já fez cinco viagens para fora do País. Lugares puco visitados por brasileiros mas muito desejados. A parlamentar foi à Pequim (China), Nova York (EUA), Tel Aviv (Israel), Montividéu (Uruguai) e agora está em Berlim (Alemanha), conforme declaração, as viagens são em "missão oficial".

Em janeiro, antes mesmo de assumir oficialmente o cargo, ela fez parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PSL) em viagem à Pequim. Em Nova York, nos Estados Unidos, ao lado da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, Soraya participou de evento da Organização das Nações Unidas (ONU).

Os gatos do Senado com passagens emitidas para o gabinete da senadora, segundo está divulgado no Portal da Transparência, somam R$ 10.511,63.