"Caos político" Serraglio recusa Ministério da Transparência; Rocha Loures perde foro privilegiado

O ex-ministro da Justiça Osmar Serraglio recusou o convite feito pelo presidente, Michel Temer, para comandar o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, no lugar de Torquato Jardim, que agora é o novo ministro da Justiça.

Numa nota de quatro linhas, o ex-ministro agradeceu a Temer ter ocupado o cargo de ministro da Justiça, disse que procurou dignificar a confiança nele depositada e informou que retorna para a Câmara.

Serraglio reassume o mandato de deputado federal. O retorno dele atinge diretamente o deputado Rocha Loures (PMDB), que é suplente de Serraglio (PMDB), e, agora, deverá deixar a Câmara e perder o foro.

Com isso, Loures deverá ser julgado pela Justiça comum e não mais pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Loures foi filmado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$ 500 mil, enviada pelo empresário Joesley Batista, dono da JBS.

O parlamentar é apontado como intermediário do governo para assuntos do grupo J&F, controlador da JBS. Dias depois da denúncia se tornar pública, Rocha Loures devolveu o dinheiro. Primeiro, R$ 465 mil e depois os R$ 35 mil restantes. (Com EBC).