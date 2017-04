Lava Jato Servidor do MS é acusado de receber mais de R$ 82 mil em propina da Odebrecht

Mato Grosso do Sul é citado mais uma vez nas delações da Odebrecht. José Miguel Milet, de codinome “palha”, fiscal tributário do Estado atualmente lotado em Sidrolândia, recebeu R$ 82,5 mil em propina da empreiteira, segundo delação feita pelo ex-diretor João Antônio Pacífico à Operação Lava Jato.

Segundo o delator, uma comissão especial formada por funcionários públicos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e do Governo Federal negociava repasses da União para os Estados, que acabava nas contas da empresa no exterior. Milet, conhecido como “Palha”, era o representante sul-mato-grossense na comissão.

Pacífico afirma ainda que houve pagamentos indevidos para Milet, entre os anos de 2006 e 2007. Milet teria recebido R$ 82.500 (oitenta e dois mil e quinhentos reais) da empresa em troca de agilizar pagamentos de verbas estaduais à Odebrecht – no trecho da delação divulgado não é possível identificar qual foi o papel do servidor no suposto esquema, sabe-se apenas que Milet foi favorecido.

São citados na mesma delação o secretário-adjunto de Mato Grosso na época, Edmilson José dos Santos, o procurador geral do estado vizinho, João Virgílio do Nascimento Sobrinho, e o também procurador mato-grossense Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, com o recebimento de R$ 330 mil em propinas cada.

No portal da transparência do Governo de Mato Grosso do Sul, Milet aparece como ativo nos quadros da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), com remuneração mensal de R$ 30.479,03.

De acordo com informações apuradas pelo site, Milet nunca ocupou cargo de expressão no Poder Público Estadual. No entanto, viajava sempre a Brasília, onde dizia ter boa relação com a alta cúpula do poder, e gostava de lembrar também que namorou "uma assessora de Lula".

Milet também integrou a lista de denunciados à Justiça pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), entre 14 envolvidos no esquema de sonegação fiscal no transporte e retirada de madeira, alvo da "Operação Cupim".

Os acusados na operação responderam pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa e falsificação de documento público. De acordo com o Grupo da GAECO a ação envolvia funcionários públicos e empresários, que estariam agindo de maneira a evitar a fiscalização dos carregamentos que transitavam em Mato Grosso do Sul, causando prejuízos fiscais e ambientais.

Trechos da delação de Pacífico foram divulgados semana passada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que retirou sigilo das delações de ex-diretores da maior empreiteira do País após o ministro Edson Fachin autorizar a abertura de 76 inquéritos contra políticos, com base neste material.

Na delação, Pacífico também afirma que o ex-governador André Puccinelli e o ex-deputado federal Edson Giroto se beneficiaram do departamento de propinas da Odebrecht, com pagamentos de R$ 2,64 milhões em 2010, mediados por João Amorim, dono da Proteco, investigado na Operação Lama Asfáltica, da Polícia Federal.