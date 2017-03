Servidores PÃºblicos discutem reforma da previdÃªncia com Marun nesta sexta-feira

Servidores Públicos discutem reforma da previdência com Marun nesta sexta-feira

Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul se reúnem com o deputado federal Carlos Marun (PMDB) na manhã desta sexta-feira (3) para discutir a reforma previdenciária. A reforma está sob análise no congresso.

Os integrantes fazem parte do Fórum dos servidores, que reúne diversas entidades, promoverão o encontro com o deputado por ser presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, na Câmara dos Deputados, para debater sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição).

A reunião acontecerá no diretório estadual do PMDB, que fica na avenida Mato Grosso, 4.997, bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.