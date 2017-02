Corumbá Sest/Senat investirá R$ 8 mi em nova unidade de atendimento em Corumbá

O Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) confirmou nesta terça-feira, 7 de fevereiro, a construção de uma unidade de atendimento ao profissional do setor de transporte em Corumbá. O investimento de R$ 8 milhões foi confirmado ao prefeito Ruiter Cunha de Oliveira, que visitou a sede estadual da instituição, em Campo Grande, a fim de firmar o compromisso.

A negociação ocorreu entre o prefeito, o presidente do Conselho do Sest/Senat MS, João Resende Filho, e o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Mato Grosso do Sul (Setur), Sinval Martins de Araújo. “Corumbá ocupa uma posição muito estratégica geograficamente e conta com os três modais logísticos [rodoviário, ferroviário e aquaviário]. Por isso, é fundamental termos uma estrutura para atender os profissionais de logística, proporcionando a eles qualificação e bem-estar”, destacou Ruiter.

O Sest/Senat vai investir R$ 8 milhões na unidade que oferecerá serviços de qualificação e de promoção à saúde e ao bem-estar dos profissionais do setor e seus familiares. Como a negociação é recente, ainda será definido o terreno a ser cedido pela Prefeitura para o empreendimento. “A partir do momento em que tivermos a definição da área, a obra deverá ser concluída em, no máximo, um ano e começaremos a atender o público”, complementou o presidente do Conselho Regional do Sest/Senat, João Resende Filho.

Esta será a quarta unidade do Sest/Senat no Mato Grosso do Sul – Campo Grande, Dourados e Três Lagoas já são contempladas pelo serviço. De acordo com o prefeito, essa parceria faz parte de uma série de negociações que o Município está realizando com os setores público e privado. “Toda a região será beneficiada com a qualificação de mão-de-obra, serviços de saúde e de práticas desportivas e culturais. Acreditamos que isso é só o começo, pois estamos em busca de mais parcerias para Corumbá”.