Estado Sidrolândia recebe investimento em mais de R$ 1 milhão do Governo

Sidrolândia recebe R$ 1.177.850,29 em recursos estaduais e federais. Os investimentos serão nas áreas de infraestrutura urbana e prevê obras de pavimentação e drenagem asfáltica. As obras serão financiadas parte da emenda parlamentar do deputado federal Carlos Marun com contrapartida do Governo do Estado.

Dando continuidade aos investimentos, o governador Reinaldo Azambuja em parceria com as bancadas federal e estadual vem contribuindo significativamente com apoio financeiro aos municípios, principalmente em infraestrutura urbana.

“Fazer mais para as pessoas, esse é o objetivo da nossa gestão estadual. Com a parceria junto as bancadas federal e estadual podemos ampliar os investimentos nos municípios, governando para todos, independentemente da legenda partidária,” explicou o governador.

Para o prefeito de Sidrolândia, Marcelo Araújo Ascoli, o recurso resolve a dificuldade de tráfego para os que residem e circulam pelo bairro Morada da Serra, uma das regiões importante do município que sofre com a poeira e o barro por não ter asfalto. Ele ainda reforça que a população de Sidrolândia vai ficar muito feliz com a mudança. “Essa obra vai atender os moradores do bairro Morada da Serra e com certeza vai modificar a condição de vida deles, trazendo muita alegria para as famílias que ali residem”, destacou.

Mais investimentos

O município de Sidrolândia já recebeu mais de R$ 58 milhões em investimentos. Os recursos foram destinados às áreas de saúde, educação, habitação e obras de infraestrutura.