Eleições 2018 Silvio Mori cresce nas intenções de votos, revela nova pesquisa realizada em agosto

Em recente pesquisa eleitoral divulgada nesta segunda-feira (13/8), o pré-candidato a deputado estadual Silvio Mori apareceu com mais intenções de votos do eleitorado.

Na consulta espontânea, Mori aparece com 0,50% das intenções dos entrevistados, estando entre os 24 primeiros nomes que aparecem na pesquisa. Desde que se iniciaram os levantamentos para as eleições deste ano, o nome de Silvio Mori foi sempre mencionado, sendo o púnico nikkey e favorito da comunidade nipônica na disputa para uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A Ranking consultou 1.200 pessoas em 20 municípios no período de 6 a 12 deste mês, respeitando a proporção de gênero do eleitorado estadual com entrevistas para os sexos masculino (47,9%) e feminino (52,1%). A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral (MS-07013/2018 e BR-05175/2018) e tem confiabilidade de 95%, com margem de erro de 2,83% para mais ou para menos.

As candidaturas que a Ranking incluiu na pesquisa foram homologadas em convenções partidárias e devem ser consideradas enquanto não houver manifestação contrária da Justiça Eleitoral.

Este é o panorama identificado pela Ranking Comunicação e Pesquisas junto aos eleitores sul-matogrossenses na primeira quinzena deste mês

Silvio Mori em todas as pesquisas