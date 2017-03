Simone Tebet assina urgÃªncia para PEC do fim do foro privilegiado

Senado Simone Tebet assina urgência para PEC do fim do foro privilegiado

A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) assinou na manhã desta quarta-feira (15) o requerimento de urgência para a PEC do fim do foro privilegiado.

A senadora já havia se manifestado a favor do fim do foro desde quando a matéria tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, no final do ano passado. Nesta terça-feira (14), ela reforçou o posicionamento a favor da matéria, em Plenário.

A parlamentar entende que os políticos devem ser julgados em primeira instância, mas sugeriu apenas que, os de pequenos municípios sejam julgados por juízes de primeira instância das capitais, para evitar a ingerência de possível pressão política nos julgamentos.

Na visão da senadora, para o político correto, é melhor ser julgado em primeira instância. “O fim do foro privilegiado vai ajudar a punir os maus políticos e vai dar duplo grau de jurisdição. Ou seja, Justiça aos bons políticos. No foro privilegiado o agente político só tem uma instância, o STF. Portanto, sou a favor do fim do foro privilegiado”, argumentou.

PEC

O fim do foro privilegiado, previsto na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 10/2013, do senador Alvaro Dias (PV-PR), altera os arts. 102, 105, 108 e 125 da Constituição Federal para extinguir o foro especial por prerrogativa de função nos casos de crimes comuns. A proposta não altera o artigo 53 da Constituição, que prevê a inviolabilidade civil e penal dos senadores e deputados por suas opiniões, palavras e votos. A PEC deve ser votada pelo Plenário em dois turnos.