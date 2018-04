Simone Tebet assume liderança do MDB no Senado

A senadora Simone Tebet é a nova líder do MDB no Senado. Ela também passa a ser a líder da Maioria. Simone assume o cargo em substituição ao senador Raimundo Lira (PB), que deixou de partido na semana passada.

Em discurso no Plenário, nesta quarta-feira (11), Simone agradeceu a indicação e lembrou do desafio de ser a primeira mulher a liderar a maior bancada do Senado Federal. Ela destacou o momento complexo pelo qual o Brasil passa e disse que é necessário garantir o fortalecimento das instituições democráticas e a soberania dos poderes, especialmente do Congresso Nacional.

Simone ainda lembrou do papel do PMDB no processo de redemocratização do País há 30 anos. “O MDB, depois o PMDB, e agora, de novo, o MDB, sempre foi o meu partido. Cresci ouvindo as vozes e as histórias de Ulysses Guimarães e Pedro Simon, de Wilson Barbosa Martins e Ramez Tebet. Se, nos seus primórdios, o MDB foi o guardião da resistência e da reconstrução da democracia brasileira, cabe a nós, agora, como maior partido do Brasil, ser o partido do desenvolvimento, da justiça social e da superação das desigualdades sociais e regionais. O MDB tem de ter um projeto que não se reduza ao mero crescimento econômico, mas que represente investimento em educação, cultura, ciência, conhecimento, geração de emprego”, defendeu.

Atribuições de líder

Entre as atribuições de um líder partidário está a participação na elaboração da pauta de votações do Senado, em conjunto com o presidente da Casa.

Nas sessões plenárias, como líder, Simone Tebet vai orientar a bancada e encaminhar as votações. Nas votações simbólicas, declarar o voto da bancada.

O líder ainda tem o poder de solicitar urgência a projetos ou de, ao contrário, declarar obstrução, que é uma manobra regimental para impedir a votação de projeto polêmico e até para encerrar a sessão.

O líder pode, ainda, falar a qualquer momento da sessão para comunicações urgentes e têm prevalência sobre os demais senadores em discursos de Plenário.

No início de cada biênio, é o líder que indica os integrantes de seu partido nas Comissões permanentes e temporárias e nos demais colegiados da Casa.

Liderança da Maioria – Como Simone integra o partido com mais integrantes no Senado, assume também a liderança da Maioria, que é composta por bloco parlamentar ou representação partidária que represente a maioria absoluta da Casa.