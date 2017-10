Oscar da Política Simone Tebet fica entre os melhores parlamentares do ano no Prêmio Congresso em Foco

Por: Redação com assessoria

Foto: Divulgação

A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) foi uma das vencedoras do Prêmio Congresso em Foco, avaliada duas vezes, pelo júri e pelos jornalistas. Esta foi a décima edição da premiação, considerada o Oscar da Política.

Ela ficou entre os três "Senadores mais bem avaliados", de acordo com os jornalistas que cobrem o Congresso Nacional. Participaram da seleção 73 profissionais de imprensa, dentre 45 veículos de comunicação.

Simone Tebet também ficou entre os cinco senadores escolhidos na categoria “Melhores senadores do ano”. Ela recebeu o diploma em reconhecimento à sua atuação parlamentar. Entre os critérios de seleção estavam a assiduidade, a participação em debates, apresentação de projetos, capacidade de articulação política, compromisso com: combate à corrupção, desperdício de recursos públicos, defesa da democracia e do desenvolvimento sustentável.

Os vencedores foram anunciados na noite de quinta-feira (19), na festa de premiação, realizada em Brasília.

Criado há 10 anos, o prêmio seleciona parlamentares que mais se destacam e visa quebrar o preconceito contra a política, demonstrando que há parlamentares realmente comprometidos com o País. Os deputados e senadores que respondem a inquéritos e ações criminais no Supremo Tribunal Federal (STF) não podem concorrer.

A senadora Simone elogiou a iniciativa do Prêmio e reforçou a necessidade de resgatar a credibilidade e o poder das instituições.