PECUÁRIA Sistema de controle de animais destinados a eventos pecuários completa um ano com excelentes resulta

Desde fevereiro de 2016, em Mato Grosso do Sul, os eventos pecuários com aglomerações de animais, como as tradicionais festas de laço, provas equestres e leilões são atendidas por médicos veterinários habilitados pela Iagro.

Já são 156 médicos veterinários habilitados, que além de estarem em dia com o registro no Conselho Regional de Medicina Veterinário do Estado (CRMV-MS) e cumprir uma série de normas constantes na Portaria/IAGRO/MS nº 3525, publicada no Diário Oficial em 1° de dezembro de 2015, os profissionais acumulam em seu currículo a capacitação teórica e prática com duração de oito horas.

O curso aconteceu em duas etapas de quatro horas cada. A primeira parte do curso – que coloca em pauta a legislação – ficou a cargo do especialista em Defesa Sanitária Animal da Iagro, Natal Henrique Monteiro Júnior. Já a segunda parte – que os qualifica para acesso ao sistema de informática – ficou a cargo da SGI, empresa responsável pelo CIADE, sistema de controle integrado de animais destinados à eventos.

A inspeção prévia do local, emissão do laudo de vistoria, encaminhamento do processo à Iagro, bem como a fiscalização, intervenção nas atividades, interdição do evento, análise dos relatórios, solicitação de correções e arquivamento de documentação, estão sob a responsabilidade da agência.

Na função de auditora, a Iagro também orienta tanto os promotores de eventos quanto os médicos veterinários habilitados sobre toda documentação e procedimento durante a realização do trabalho.

Além do treinamento dos profissionais, também cabe à Iagro o controle da emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), a auditoria técnica e administrativa, bem como a decisão pela suspensão temporária do credenciamento de um profissional ou de um local de evento, quando detectadas irregularidades.

Durante o ano de 2016 foram realizados 1.132 eventos, sendo 856 sob a responsabilidade técnica desses profissionais, com a movimentação de 483.191 bovinos, 28.581 equídeos. Além de terem sido cadastrados 343 recintos e 130 empresas credenciadas.

Serviço

Os próximos cursos “Legislação Sanitária vigente para credenciar médico veterinário para atuar em eventos pecuários” acontecem nos dias 8 de março, 7 de junho e 6 de outubro. Interessados devem procurar o escritório da Iagro mais próximo.