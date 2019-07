POLÊMICA Site diz: Ruy Celso, que derrubou decreto, segue Judiciário e descumpre Constituição de MS "Ruy Celso vai ao encontro da postura do próprio Poder Judiciário, que descumpre a Constituição do Estado", noticiou

Derbargadores Ruy Celso e Paschoal Carmello Leandro Foto: Reprodução

O decreto do governo de Mato Grosso do Sul que estabelecia jornada de 8 horas para 16 mil servidores que antes cumpriam expediente de 6 horas foi suspenso nesta segunda-feira (8), por decisão judicial do desembargador Ruy Celso Florense, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Sete entidades sindicais de Mato Grosso do Sul, conseguiram aprovar a liminar que suspendeu o decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja. E nesta manhã de terça-feira (09), o Campo Grande News, repercutiu a decisão dizendo que Ruy seguiu a postura do próprio Poder Judiciário, que descumpre a Constituição do Estado.

Representados pelos advogados Oswaldo Mochi Junior e Lucas Gomes Mochi, a decisão de Ruy à derrubada, foi baseada na condição da Lei, segundo ele os funcionários já praticavam tal horário há 15 anos, de modo que as vidas e horários destes já estavam em torno do planejamento de carga horária de 6h.

“O aumento da jornada de trabalho ou retorno da jornada laboral ao patamar estabelecido em lei, sem contrapartida Estatal viola, em tese, a garantia da irredutibilidade de vencimentos em razão do decréscimo do valor do salário-hora”, escreveu Ruy.

Ele analisou ainda, que se não haveria pagamento adicional, o decreto não estava em voga perante o ambiente da legalidade. “Assim, em razão da ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, que diga-se já perdurava há 15 anos, ou seja, já houve adequação da vida particular dos funcionários públicos estaduais à jornada de trabalho estabelecida anteriormente, sendo de notória saber que alguns desses funcionários, que não possuem dedicação exclusiva, complementam a sua renda com trabalhos esporádicos ou mesmo regulares fora da administração pública”, finalizou.

Os sindicatos dos Servidores de Apoio a Administração Fazendária de Mato Grosso do Sul (SINDAFAZ/MS), o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores da Administração do Estado do Mato Grosso do Sul (SINDSAD), o Sindicato dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul (SINDETRAN), o Sindicato dos Gestores Estaduais Agropecuários, Agentes Fiscais Agropecuários, Agentes de Serviços Agropecuários e Auxiliares de Serviços Agropecuários (SIGEASFI-MS), Sindicato dos Fiscais Estaduais, Agropecuários do Estado do Mato Grosso do Sul (SIFEMS), Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social (SINTSS-MS), Sindicato dos Servidores da Administração do Sistema Penitenciário (SINSAP), que representam mais de 10 mil trabalhadores.

OUTRO LADO

Nesta manhã, (09), pesquisa divulgada pelo Trabalho do Instituto Ibrape sobre o assunto revelou que 93% dos sul-mato-grossenses são favoráveis ao expediente integral. No estudo, só 4% disseram ser contra e 3% não opinaram.

Já o Governo, disse que garantiu toda a estrutura para que os funcionários retomassem os serviços em horário integral, com ampliação de linhas e horários do sistema de transporte coletivo no Parque dos Poderes.



(Print da matéria vinculada ao Campo Grande News).

O site Campo Grande News, divulgou matéria nesta manhã, dizendo que Ruy se apoia na postura do Poder Judiciário e descumpre a Constituição estadual. O MS Notícias entrou em contato com o Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Desembargador Paschoal Carmello Leandro, que está Governador, substituindo Reinaldo Azambuja, que cumpre agenda no Paraguai.

Paschoal acumula o cargo de Presidente do Tribunal de Justiça. O MS Notícias contatou o desembargador para saber posicionamento do representante, ao noticiado pelo site Campo Grande News. No entanto, a assessoria informou que Paschoal cumpria agenda em Corumbá e estava em voo retornando à Campo Grande.