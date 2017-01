Eleições 2018 Só André pode evitar céu de brigadeiro para Azambuja em 2018

Enquanto brotam especulações de toda ordem sobre qual será a conjuntura das disputas em 2018, cresce a curiosidade sobre qual o verdadeiro objetivo do ex-governador André Puccnelli (PMDB). Seus amigos e os fiéis aliados tratam sua candidatura ao Governo como favas contadas – não admitem como definitiva a declarada intenção manifestada ao concluir o mandato em 2014, de que estaria se aposentando das disputas eleitorais para dedicar-se exclusivamente à família, especialmente aos netos.

Os peemedebistas sonham com o resgate do “andrezismo” e sabem que o próximo ano pode ser de sobrevida ou quase morte para o partido em Mato Grosso do Sul. Entendem que o PMDB precisa de motivação eleitoral para reoxigenar-se organicamente. É uma expectativa que tem fundamento irrebatível: sem Puccinelli no páreo, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), em princípio, teria céu de brigadeiro para voar rumo à reeleição e dar aos tucanos e aliados uma territorialidade dominial tão grande ou maior que a dos peemedebistas nos dois governos andrezistas.

Daqui a 20 meses o quadro pode mudar. A lógica de hoje, todavia, sugere que somente Puccinelli teria musculatura eleitoral e estrutural para um embate com Azambuja. As outras legendas não dispõem de nomes tão competitivos. O ex-governador Zeca do PT foi arrastado pelo desgaste de seu partido para um plano inferior, embora ainda faça parte do reduzido elenco de lideranças aptas a disputas majoritárias. – o que justifica sua menção entre os nomes cotados para a briga por uma das duas vagas do Senado.

PRÓS E CONTRAS - Para uma projeção mais fiel sobre como pode ser o cenário amanhã é preciso entender o que seus prováveis protagonistas têm hoje de prós e contras. Azambuja comanda uma gestão sólida no aspecto de controle financeiro e na unidade política. Mas é ainda um desempenho creditado mais no apelo de sua figura pessoal, que goza de elevada conta de credibilidade, o que pode ser faca de dois gumes.

No entanto, equilíbrio financeiro, credibilidade (Mato Grosso do Sul está entre os cinco governos estaduais mais transparentes do País) e lastro político nem sempre constituem elementos suficientes para saciar o tradicional apetite popular pelo empreendedorismo dos governantes. Por empreendedorismo, nesse caso, leia-se: obras físicas.

Ainda que a boa performance do Estado no enfrentamento do quadro recessivo tenha sido determinante para reanimar a economia regional e contribuir com a liderança no ranking nacional na geração de empregos, o governo de Reinaldo Azambuja ainda necessita convencer a sociedade que é tão empreendedor – ou mais - quanto foi o de Puccinelli. E essa comparação, aos olhos das massas, só se faz pela medição do que foi feito de investimentos em estradas, escolas, postos de saúde e demais obras físicas. Esta é a régua medidora que vem sendo utilizada há décadas por uma sociedade que associa o desenvolvimento às estruturas de concreto armado, pavimentos, peças grandiosas de engenharia e afins.

Com certeza, esse é o departamento em que se concentram as esperanças do andrezismo para reconquistar o grosso dos eleitores que já teve e ainda repatriar as forças políticas e partidárias que perdeu e vem perdendo após a ascensão dos tucanos. Em que pesem os questionamentos técnicos e gerenciais do Aquário do Pantanal, o saldo mítico de André Puccinelli como tocador de obras ainda é considerável e mantém seu nome espraiado e inserido no imaginário das comunidades de todo Estado.

É com essa fama, acumulada em dois mandatos na Prefeitura de Campo Grande e dois no governo, que o andrezismo foi concebido e tornou-se uma espécie de escola político-administrativa, incensada extra-partidariamente e reconhecida de maneira recorrente em sucessivas eleições. Só o engenheiro Pedro Pedrossian – que governou Mato Grosso do Sul duas vezes – alcançou alturas maiores na admiração e na reverência política, social e eleitoral da história guaicuru.

TUDO OU NADA - Depois de perder o governo estadual em 2014, os peemedebistas sofreram novo revés dois anos depois, com o triunfo avassalador do PSDB nas eleições municipais, fazendo 37 prefeitos. O avanço tucano só não foi maior porque dois intrusos na primeira divisão do jogo partidário, o PSD e o PR, derrubaram favoritismos para conquistar as duas maiores prefeituras, as de Campo Grande e Dourados.

Assim, 2018 será tudo ou nada para o PMDB. Sem Puccinelli, restariam pouquíssimas alternativas no partido para encarar a sucessão. Especula-se a tentativa de ser inflado o balão da senadora Simone Tebet, pupila do ex-governador. Mas ela não teria dentro do PMDB a exigível perspectiva de convencimento como substituta ideal do líder maior da legenda.

Puccinelli continua em cena. Joga o jogo. Sabe as cartas que tem nas mãos e de forma alguma se arriscará antes da hora. E está ciente dos riscos, pesando-os com muita frieza. Tem pedras judiciais, políticas e familiares no caminho. E não ignora que a vida e o futuro de um partido inteiro está na dependência de sua liderança e de sua vocação para desafios, como único capaz de aglutinar o maior número de forças fora do campo de influência de Reinaldo Azambuja.