Exoneração Sob pressão, pupila de Bernal pede exoneração de namorado que nomeou

Nem tudo que é legal, é ético. E nem tudo que convém é permitido. Certamente essas duas máximas da sabedoria popular e das Escrituras devem ser melhor observadas no dia-a-dia de cada pessoa que ocupa espaços na vida publica. Errar é humano, mas se o arrependimento for sincero e o erro não se repetir, sempre haverá uma nova chance.

Esta pode – ou parece – ser a situação pessoal da recém-eleita vereadora Dharleng Campos (PP), que atraiu violentas críticas da sociedade ao uso questionável de uma das prerrogativas inerentes aos cargos públicos que assumiu: o poder (ou a influência) de nomear. Quando comandou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, na gestão de Alcides Bernal (PP), ela havia nomeado para um cargo em comissão da Pasta - chefe de assessoria II - o advogado e seu atual companheiro, Anderson Guimarães. Agora, diante da barulhenta e negativa repercussão, ela decidiu exonera-lo.

Em 2016, com apoio declarado e ostensivo de Bernal em sua campanha, Dharleng teve 2.591 votos e se elegeu vereadora. Estreou no primeiro dia de janeiro deste ano, na sessão em que tomou posse e votou a reforma administrativa proposta pelo Executivo. Dez dias depois outro de seus protagonismos de estréia no mandato era publicado no Diário Oficial: com efeito retroativo a 1º de janeiro, Anderson Guimarães era nomeado em seu gabinete como assessor parlamentar e direito a um holerite que varia de R$ 2,03 mil a R$ 6 mil mensais. Informou-se que a pedido dela Anderson solicitou exoneração do cargo.

Haviam sido nomeados também outros dois afins de seus laços afetivos: Leandro Rohweder Guimarães, primo de Anderson, e Gil Edson Mariano, irmão de uma comadre, Márcia Aguiar da Silva Dolácio, que já tinha sido contemplada na gestão de Bernal com um cargo na secretaria comandada por Dharleng. O que se informa é que Anderson ainda não era seu namorado quando foi nomeado na Secretaria.

REPERCUSSÃO – O ato de nomear o companheiro e parentes dele não configura a prática de nepotismo à luz do regramento jurídico. É legal, porém não resiste à mais elementar avaliação no aspecto ético ou moral. Consciente entre o gesto de legalidade e a derrapagem ética, Dharleng cedeu à pressão reprovadora da opinião publica e tomou a decisão de demitir o companheiro.

Nas redes sociais – sobretudo em seu perfil no Facebook – a vereadora vem recebendo as mais calorosas manifestações de apoio dos admiradores e dos colabores. Um destes é exatamente Gil Edson Mariano, um dos personagens da lista de agraciados por sua caneta. No Facebook, sincero e desprendido, assim ele defende a “madrinha” política: (...“pessoas mal-intencionadas que vem denegrindo a imagem da vereadora Dharleng Campos e das pessoas que trabalham com ela, assim como eu (sic). Queremos trabalhar, mostrar serviço e por isso escolhi como vereadora Dharleng Campos, pessoa que conheço de longa data e em quem posso confiar, acompanhar e até mesmo cobrar sua atenção com o nosso povo”.Por sua vez, Edson Luiz Silva registrou sua indignação com “fatos envolvendo o nome da minha vereadora e amiga Dharleng Campos”. Ele sustenta não ver “nada de equivocado, ilegal ou até mesmo proteção” na nomeações de Anderson Guimarães, Gil Mariano e Leandro Guimarães, “nomeados primeiramente pelo histórico de vida social que todos que os conhecem sabem que cada um deles ajudou e continua sendo de fundamental importância nas comunidades onde foram criados, por serem gente da gente, gente simples e humilde, que conquistaram o que tem através de muito trabalho e honestidade”.

Em seguida, Edson Luiz Silva acrescenta que Anderson, Gil e Leandro “são detentores de um currículo profissional invejado pelos comentaristas sórdidos e pagos pela mídia marrom”. E completa, com um conselho a Dharleng: “Simplesmente ignore tudo isso e siga firme no desafio árduo que é ajudar o nosso povo. Foi Deus quem preparou você para isso e ele bem já disse um dia que não seria fácil, porem jamais irá lhe abandonar”.

Outra defensora da vereadora, Elisa Benícia, foi poética: “Não é , e não será esse papinho de oposição que vai fazer sua equipe, sua turma, deixá-la na mão. Muito pelo contrário, é neste momento que os que contigo lutaram sabem bem sua índole, seu caráter e sabem, acima de tudo, de sua temência a Deus...Foco, força e fé e uma sandália da simplicidade para calçar vossos pés”. Com a exoneração do namorado, esta última recomendação de Elisa Benícia pode estar surtindo efeito na vida política de Dharleng. Humildade é ato máximo de grandeza, escancara uma imensa porta de auto-conhecimento e descortina novas possibilidades para quem tem a vocação da vitória.