Câmara Municipal de Campo Grande Solenidade nesta quarta-feira comemora Dia do Maçom com homenagens

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam nesta quarta-feira (29), às 19 horas, Sessão Solene em comemoração ao Dia do Maçom.

A data, comemorada oficialmente no dia 20 de agosto, foi instituída no município por meio da Lei n° 4.981/11, de autoria do vereador Prof. João Rocha.

Serviço - A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, bairro Jatiúka Park.

Confira a lista dos homenageados:

Ademir Santana - Juvenal Cordeiro Barbosa e Audney de Souza Lima

Betinho - Jose Antonio Melquiades

Carlão - Anderson Ricardo Ferreira Gonçalves e Marcelo Gomes Lopes

Cazuza - Joaquim Pedro Martins Vieira e Sergio Ribeiro Chaves

Chiquinho Telles - Jorge Miguel de Alencar e Jean Carlo Toro Padovani

Dharleng Campos - Carlos Antonio Campos e Jorge Vanildo Rodrigues Monson

Dr. Lívio - Rogers Antonio Sampaio Prado e Rodrigo Lucchesi Cordeiro

Dr. Loester - Milton Aires Viana Filho e Voldi De Medeiros

Eduardo Romero - Anisio Aparecido Chacom e Edson Gonçalves da Silva

Enfermeira Cida Amaral - João Batista da Rocha e Valmir Faleiros

João César Mattogrosso - Eduardo Corrêa Ridel e Fábio Trad

Lucas de Lima - Valdemar Menin e Kurt Schleich Haddad

Odilon de Oliveira - Fernando César Paiva e Nelson Passos Alfonso

Papy - Antonio Bighetti e Klevin Menin

Pr. Jeremias Flores - Evandro Silva Toledo e Francisco Marsiglia Junior

Prof. João Rocha - Mauri da Costa Lima e José Osvaldo de Almeida Virgílio

Valdir Gomes - Carlos Alberto Peres Lopes e Eduardo Luiz Grossi

William Maksoud - José Carlos Barbosa de Souza e Gustávo Henrique Muller Tavares

Grande Oriente do Brasil de Ms (GOMS) - Yasuo Fukuda e Roberto Malfatti

Grande Oriente do Brasil (GOB) - Paschoal Carmello Leandro e Ivan Lopes Magalhães

Grande Loja Maçônica de MS (GL) - Ney Lacerda Faria e Asturio de Matos Osório

Câmara Municipal:

Luiz Nogueira Sobrinho

Mario Gentil Storti

Wagner Augusto Andreasi

Luis Roberto Fernandes Cabral

João Rafael Sanches Florindo