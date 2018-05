Chicão Vianna SOLIDARIEDADE confirma candidatura de vereador em Corumbá e região do Pantanal

A executiva estadual do Solidariedade definiu a candidatura do vereador Chicão Vianna de Corumbá, eleito nas eleições de 2016 com 1.023 votos, como pré-candidato a deputado estadual, representando a cidade e região do Pantanal, considerado o quarto maior colégio eleitoral de MS e que com cerca de 70.026 (3,850%).

Campo Grande segue como maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul, com 582.146 votantes (32,005%). Dourados figura em segundo, com 147.632 eleitores (8,116%). Três Lagoas é o terceiro, com 72.744 (3,999%) e Ponta Porã, o quinto, com 58.263 (3,203%).

A decisão foi tomada em reunião da cúpula do SD, acontecida no gabinete do vereador Papy (candidato a Deputado Federal) anunciada hoje pelo próprio vereador, agora oficialmente pré-candidato a deputado estadual. Participaram da reunião os principais dirigentes do partido no estado o presidente Ildemar da Mota, o vice Alessandro Menezes, o dirigente estadual e diretor de comunicação do SD, jornalista Bosco Martins, Adauto Santos, secretário geral, e o deputado estadual Herculano Borges, vereador Lucas Lima e vereador Papy.

O Partido Solidariedade tem definido os nomes do pré-candidato a deputado federal, vereador Papy e do atual vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão, que serão os dois únicos candidatos do partido na esfera Federal.

“O compromisso firmado entre nós é que somos pré-candidatos a deputado estadual. O SD precisa de candidatos à altura do grande partido que objetiva ser e eu tenho muito orgulho em representar Corumbá e a nossa região pantaneira, nesse processo eleitoral de 2018, já fomos , testados nas urnas, sendo assim, as composições estão sendo formadas dentro do que pede o espaço democrático”, disse o vereador Chicão Vianna, ao confirmar sua pré-candidatura a deputado estadual.

Outros pré-candidatos a estadual já anunciados é o ex-prefeito de Maracaju Celso Vargas que deverá concorrer pela região de Maracaju, somando-se ainda o deputado Herculano Borges que é candidato a reeleição e o vereador Luca Lima, Antonio Dota ( engenheiro agrônomo e ex-superintendete da CONAB), professores Ojeda e Cezar Afonso, jornalista e radialista Ronei Ribeiro, Argemiro Alves, Selmo Cassemiro. Segundo o deputado estadual Herculano Borges, o partido estuda uma chapa alternativa “ aliada à candidatura de reeleição do Governador Reinaldo Azambuja e a meta do SD é eleger um deputado federal e até três estaduais.”