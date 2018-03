Eleições 2018 Solidariedade oficializa convite ao empresário Antonio João Hugo Rodrigues

O partido Solidariedade oficializou convite ao ex-suplente de senador, o empresário Antonio João Hugo Rodrigues. A Executiva Estadual, representada pelo Deputado Herculano Borges, presidente Idelmar da Mota, o vice Alessandro Menezes, o secretário Adauto Almeida e o jornalista Bosco Martins se reuniu nesta sexta-feira (23) com o ex-presidente e fundador do PSD MS, Antonio João Hugo Rodrigues quando formalizaram o convite para que seja pré-candidato a deputado estadual pelo SD.

Antonio João ficou agradecido e revelou que recebeu convites do PMN e PHS, mas se mostrou disposto a estudar a proposta, reforçando que a base do Solidariedade vem de todos os segmentos da sociedade: “Apesar de ser um partido com base sindicalista, o SD é um partido que junta o capital com o trabalho. Me simpatizei demais com a avaliação que a Executiva me fez, pois percebe-se que o SD é um partido de sindicalistas, trabalhadores e também de pessoas que geram emprego, sendo formado realmente por aqueles querem que o MS cresça e se desenvolva”, avaliou Antonio João.

Em nome da Executiva, o deputado Herculano Borges, disse que a reunião foi bastante positiva, e se disse otimista e ansioso em abonar a ficha de filiação: “do mais novo solidário, por tudo que o Antonio João representa, não só como liderança empresarial, mas também na política.Temos certeza de que é um excelente nome para partido proporcionando a chance direta de ser eleito deputado estadual, reforçando e somando nosso quadro com outros pré-candidatos.”

Segundo dados oficiais do TSE, na variação de novos filiados nos últimos 12 meses (março 2017 a março de 2018) o Solidariedade é o 2º maior partido em crescimento no Brasil, com 19,3mil novos filiados no último ano, ficando atrás apenas atrás do PSOL e à frente dos partidos considerados “grandes” como PSDB, PT e PMDB.

Solidariedade no MS

No Mato Grosso do Sul o Solidariedade está organizado em 50 municípios e tem em torno de 6 mil filiados. Nas últimas eleições elegeu um vice prefeitoem Rio Negro, João Batista (SD) e um total de 18 vereadores , sendo dois no maior colégio eleitoral, Campo Grande, dois em Três Lagoas, terceiro maior colégio, onde o partido foi o segundo mais votado, ficando atrás somente do PSDB e elegendo ainda vereadores em Corumbá e Ponta Porã e outros 15 municípios. E na Assembleia é representado pelo deputado estadual Herculano Borges.

No aguardo, da reposta ao convite feito ao empresário Antonio João Hugo Rodrigues, o secretário Adauto Almeida revelou que o partido “prepara um grande ato de filiação após o feriado de Páscoa para apresentar seus novos nomes.”