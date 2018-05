SOLIDARIEDADE: Pré-candidato á presidência cumpre agenda em Campo Grande

O pré-candidato à presidência da República pelo Solidariedade, Aldo Rebelo, cumpre agenda em Campo Grande nesta segunda feira (21). Rebelo será recebido pelos líderes da sigla em MS, deputado Herculano Borges, os vereadores Lucas Lima e Papy e a Executiva Estadual, às 9h no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Durante a manhã, o presidenciável do SD participa de uma entrevista no programa CBN Campo Grande, com Otávio Neto, e será recebido pelo governador Reinaldo Azambujano Parque dos Poderes. A tarde Aldo Rebelo, participa do programa “Capital Meio Dia” com Joel Silva e atende a imprensa participando de uma entrevista coletiva a partir das 13h45 no Hotel Vale Verde, à Av. Afonso Pena – 106 – Bairro Amambai.

Ainda na segunda-feira, na parte da tarde, de acordo com a assessoria do pré-candidato, o restante da sua agenda será de encontros com sindicalistas, estudantes, setores do agronegócio (empresários e produtores).

O ex-ministro Aldo Rebelo será candidato à Presidência da República pelo Solidariedade, em decisão anunciada em 13 abril pelo SD. Rebelo anunciou a saída do PSB por discordar da entrada no partido do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, na época possível candidato ao Planalto da sigla. "Aceitei o convite para ser candidato a presidente pelo Solidariedade", disse Rebelo na ocasião.

Militante histórico do PCdoB, Rebelo deixou a sigla no ano passado. Como aliado dos governos petistas, foi presidente da Câmara (2005 a 2007) e ministro de Relações Institucionais (2004 a 2005), dos Esportes (2011 a 2015) e da Ciência e Tecnologia (2015).