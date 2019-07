Senadora Soraya Thronicke Soraya consegue liberação de R$ 5 milhões para obras de revitalização do Rio Anhanduí Senadora intercedeu junto ao Ministério do Desenvolvimento para que obras não parassem

Para evitar que as obras do Rio Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel em Campo Grande - MS, fossem paralisadas, a senadora Soraya Thronicke (PSL) solicitou ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) a liberação de recursos para dar continuidade à revitalização e controle de enchentes do local. Graças ao pedido da senadora, já foram disponibilizados aproximadamente R$ 5 milhões — cerca de R$ 1,4 milhão no fim de junho e mais R$ 3,5 milhões nesta quarta-feira (10/07).

De acordo com o MDR, os recursos serão liberados conforme a necessidade de investimento na obra a cada mês. “Apresentamos a planilha dos gastos mensais e o ministro Canuto, a quem eu agradeço imensamente a sensibilidade com a situação, se comprometeu a disponibilizar os recursos de acordo com a necessidade, para que a população de Campo Grande não fique prejudicada”, afirma Soraya.

Iniciada há mais de um ano, as obras de revitalização e controle de enchentes do Rio Anhanduí estão sendo feitas com a construção de muros de gabião que irão para proteger as margens da erosão e evitar que o rio transborde e alague a região.