Supremo Tribunal Federal STF determina afastamento de Aécio do mandato de Senador A PF cumpriu mandados de busca e apreendão em imóveis do Senador no RJ e em BH

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o afastamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) do mandato de senador e presidente do PSDB na manhã desta quinta-feira (18). Também foi determinado o mandato do deputado federal Rocha Lourdes (PMDB-PR), de acordo com informações são do jornal O Estado de S.Paulo.A PF cumpre mandados de busca e apreensão em imóveis de Aécio Neves no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte; da irmã do senador, Andreia Neves; Altair Alves, ligado ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ); e do senador Zezé Perrella (PMDB-MG). O presidente da Casa, Eunício Oliveira, foi informado da ação e autorizou a entrada dos policiais acompanhados de um funcionário indicado por ele.

Aécio Neves foi acusado pelo empresário Joesley Batista de solicitar R$ 2 milhões em meio às investigações da Operação Lava Jato e Andreia teria pedido dinheiro em nome do irmão. O valor foi rastreado e chegou ao senador Perrella. Andreia será presa assim que chegar de viagem, pois se encontra no Exterior no momento, segundo o jornal Zero Hora.