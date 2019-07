NADA DE INVESTIGAR STF determina suspensão de investigação contra Flávio Bolsonaro Decisão impede o andamento de inquéritos baseados em compartilhamentos de dados bancários sem autorização judicial

Atendendo a defesa de Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), o ministro Dias Toffoli determinou a suspensão das investigações contra o filho do presidente e seu ex-assessor Fabrício Queiroz, baseadas no compartilhamento de dados bancários e fiscais com o Ministério Público sem autorização do Poder Judiciário.

Com isso, o filho de Jair Bolsonaro se livre de ser investigado, bem como seu ex-assessor parlamentar Fabrício.

A decisão, tomada no curso de um Recurso Extraordinário que corre em segredo de Justiça vale em todo o país para qualquer pessoa investigada na mesma situação do senador.

