STJ autoriza conduÃ§Ã£o de Picciani em nova faze da Lava Jato

Quinto do Ouro STJ autoriza condução de Picciani em nova faze da Lava Jato

Na operação Quinto do Ouro, deflagrada nesta quarta-feira (29) pela Polícia Federal, os agentes cumpriram um mandado de condução coercitiva contra o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Jorge Picciani, e mandados de prisão contra 5 conselheiros e um ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ), além de bloqueios de bens e valores.

De acordo com nota da Polícia Federal (PF), os alvos da operação são investigados por fazerem parte de um esquema de pagamentos de vantagens indevidas que pode ter desviado valores de contratos com órgãos públicos para agentes do Estado, em especial membros do TCE-RJ e da Alerj. As investigações da PF indicam que agentes públicos teriam recebido valores indevidos para viabilizar a utilização do fundo especial do TCE-RJ para pagamentos de contratos do ramo alimentício atrasados junto ao Poder Executivo do estado.

Quase 150 agentes da Polícia Federal estão nas ruas do Rio de Janeiro desde as 6h para cumprir uma série de mandados de prisões cautelares, buscas e apreensões, além de bloqueio de bens e valores.

As ações foram determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), já que os alvos possuem foro privilegiado. Há um mandado de condução coercitiva contra o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Jorge Picciani (PMDB), além de mandados contra cinco dos sete conselheiros do Tribunal de Contas do estado.

A operação foi autorizada com base em delações premiadas de dois presos em fases anteriores da Lava Jato. Segundo as investigações, o TCE, que é um órgão vinculado à Assembleia Legislativa do Rio, encarregado de fiscalizar as contas do governo estadual, fazia parte de um esquema onde agentes públicos cobravam propinas para ignorar irregularidades em obras do estado. (Com Online News).