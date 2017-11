'Negociações' Substituição de Monteiro na Fazenda é cotada a Chefe do Tesouro "Azambuja ainda avalia nomes para definir substituto, enquanto isso Marcio Monteiro negocia com deputados"

itular da Sefaz, Marcio Monteiro foi indicado pelo governador para vaga no TCE Foto: Reprodução/Marcos Ermínio

Guaraci Luiz Fontana, secretário-adjunto da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), é o nome cotado para substituir o titular da pasta, Marcio Monteiro, indicado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para assumir vaga no TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Fiscal tributário, Guaraci entrou como superintendente do Tesouro em janeiro na Sefaz, acumulando o cargo de secretário-adjunto no mês de abril, com a saída de Carlos César Galvão Zoccante.

Por hora Azambuja ainda avalia nomes para definir substituto, enquanto isso Marcio Monteiro negocia com deputados para que sua indicação seja validada pela Assembleia Legislativa. Confirmada a ida ao TCE, terá renunciar ao mandato de deputado federal, uma vez que não pode ter esse vínculo ao assumir o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas.

Depois de concretizadas as mudanças, Elizeu Dionizio (PSDB) passa a ser beneficiado com a titularidade da vaga, que ocupa há três anos, desde que Marcio Monteiro virou secretário e licenciou-se do mandato.

Indicado

Em carta enviada para a Assembleia Legislativa, na segunda-feira (6), o governador argumenta que Monteiro tem vasta experiência em gestão pública. Isso porque foi prefeito de Jardim, de 1997 a 2004, ocupou cargo de secretário de 2007 a 2010, teve mandato de deputado estadual e é deputado federal eleito, além de ter feito parte de vários conselhos e comissões.

O chefe do Executivo lembrou ainda que Monteiro cumpriu dois mandatos no comando do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) em Mato Grosso do Sul – ele deixará a presidência no sábado (11), quando integrantes da legenda se reúnem em convenção.

Agora, segundo o presidente da casa de leis, deputado estadual Junior Mocchi (PMDB), a indicação será transformada num projeto de decreto legislativo, será encaminhado à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e depois para votação em plenário. (Com Informações do Campo Grande News).