CORRUPÇÃO Suspeito de receber propina, ex-presidente do Peru tenta suicídio durante prisão Tentativa se deu após a polícia entrar na casa do político esta manhã

A Odebrecht teria financiado a campanha presidencial de García nas eleições de 2006; ele ainda é acusado de favorecer a construtora brasileira em obras públicas do Peru Foto: Alex Wong/Getty Images

O ex-presidente do Peru Alan García tentou suicídio nesta quarta-feira (17), quando a polícia entrou em sua residência em Lima para cumprir uma ordem de prisão por supostos crimes de corrupção envolvendo a construtora Odebrecht. O político atirou contra si mesmo.

Segundo o jornal peruano El Comercio, García foi transferido para o hospital Casimiro Ulloa, também na capital peruana, minutos depois de os agentes entrarem na casa.

A Divisão de Investigação de Delitos de Alta Complexidade começou a operação às 6h25 no horário local (8h25 no horário de Brasília), poucos minutos depois de a Justiça expedir o mandado da prisão preventiva de dez dias. Ao ser avisado da detenção, o político peruano teria pedido alguns minutos para falar com seus advogados. Pouco depois, se escutou um disparo.

A caminho do hospital, o advogado do ex-presidente, Genaro Velez, confirmou que García está internado por uma lesão, mas não quis dar mais detalhes sobre o estado de saúde de seu cliente. Testemunhas entrevistadas por uma emissora do Peru afirmaram que o político chegou ao hospital coberto por uma manta vermelha e que pouco depois seu filho entrou rapidamente no local.