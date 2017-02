Tacuru Tacuru pode ter nova eleição se votação de prefeito for anulada no TSE

O município de Tacuru, na fronteira com o Paraguai e a 480km de Campo Grande, vive uma situação política e administrativa inusitada. Dos três candidatos que concorreram à Prefeitura em 2016 nenhum assumiu o cargo, impedidos pela Justiça Eleitoral ou pela legislação. Desde janeiro quem governa Tacuru é o vereador Paulo Mello (PP), que preside a Câmara Municipal e ficará no cargo enquanto o Superior Tribunal Eleitoral não dar seu veredito sobre as pendengas envolvendo os candidatos.

Nas eleições do ano passado, três chapas disputaram a Prefeitura: “Tacuru no Caminho Certo”, tendo como candidatos Dr Cláudio Rocha Barcelos (PR) a prefeito e Adaílton de Oliveira (PSDB) a vice; “Unidos por Tacuru”, com Carlinhos Pelegrini (PMDB) e Ito Milani (PT); e Beto Mello e Alfonso Garay, ambos do PTN. Na contagem das urnas, por estreita margem de 89 votos (2.737 a 2.648) Dr Cláudio venceu Pelegrini, enquanto Beto teve seu nome sufragado por apenas 44 eleitores.

Mas o placar das urnas esbarrou na barreira judicial. Por causa de uma pendência do candidato a vice, Adailton de Oliveira, que responde a uma denúncia de compra de voto, a chapa liderada por Dr Cláudio teve os votos zerados pela Justiça Eleitoral. O segundo colocado, Carlinhos Pelegrini, assumiria automaticamente, porém ele não alcançou mais de 50% dos votos válidos, nem somando os seus aos do terceiro, Beto Mello.

Com os três candidatos sem condições legais de tomar posse, a Justiça Eleitoral fez a convocação para a investidura de quem estivesse presidindo a Câmara Municipal. Em acirrada disputa, o vereador Paulo Mello foi eleito e logo em seguida assumiu o cargo de prefeito, passando o comando da Mesa Diretora ao vice-presidente João “Baresi” Fernandes (PTB).

A palavra final está no TSE, que deve julgar em breve um recurso do vencedor das eleições tacuruenses, o Dr Cláudio. Se o recurso for acatado, seus votos voltarão a ser validados e ele assumiria pela terceira vez a chefia do Executivo local. Entretanto, caso o Tribunal mantenha a decisão de primeira instância que anulou os votos vencedores, Tacuru terá nova eleição.