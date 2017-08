Eleições 2018 Takimoto a Zauith: Grande Dourados e Cone Sul aguardam decisão “A Grande Dourados e o Cone Sul precisam e querem estar presentes, como protagonistas, nas disputas majoritárias de 2018. E o seu nome é fator decisivo para garantir ao nosso povo uma representação efetiva e de conquistas regionais na gestão de Mato Gross

Com esta afirmação, o deputado estadual George Takimoto (PDT) analisou a insistência com que o nome do amigo Murilo Zauith (PSB) vem sendo citado entre as principais opções para as disputas majoritárias (Governo ou Senado).

“Ao meu ver, Murilo Zauith é uma das poucas lideranças que reúnem os principais atributos para uma disputa dessa envergadura. É ficha limpa, tem visão estratégica, sabe planejar e executar, possui uma extensa folha de serviços ao Estado e transita sem problemas em todas as correntes políticas, ideológicas e sociais, além de empreendedor vitorioso na iniciativa privada e na vida pública”, descreveu Takimoto.

O parlamentar pedetista cita ainda outra qualidade do pedetista, focalizando interesses da alçada específica da Grande Dourados e do Conse Sul. “Só nessas duas microrregiões temos mais de 40 municípios, responsáveis por cerca de metade da população e do eleitorado e com participação fundamental no PIB sul-mato-grossense. O Murilo tem plena identificação com as demandas de cada um desses municípios, conhece a raiz dos problemas e as soluções, razão pela qual é uma das alternativas mais qualificadas para fortalecer nossa representação política”, argumentou.

No entender de Takimoto os interesses conjunturais se sobrepõem, porque o desafio das eleições será criar uma perspectiva real de consolidar o desenvolvimento sustentável do Estado, com foco nas vocações regionais e no protagonismo dos municípios. “Acredito que a população esteja aguardando uma decisão favorável de Murilo Zauith para permanecer na cena política e assim atender às comunidades que desejam tê-lo entre os nomes de 2018”, enfatizou Takimoto.

Murilo Zauith encerrou em dezembro do ano passado seu segundo mandato como prefeito de Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Antes já havia representado a população em mandatos de deputado estadual, deputado federal e vice-governador (na primeira gestão do peemedebista André Puccinelli). Empresário de sucesso no ensino privado, seu nome é referência nacional em ações de incentivo ao conhecimento no Centro-Oeste Brasileiro.

Questionado por colegas da Assembleia Legislativa e eleitores se acredita que Zauith aceitaria encarar o desafio de concorrer ao Senado Federal, Takimoto se diz convencido: “Não tenho dúvida alguma. Ele tem absoluta noção de estar diante de uma responsabilidade histórica, é um homem calejado nos desafios e poderá fazer muito como congressista, não só pela Grande Dourados e o Cone Sul, mas por todo Estado”, concluiu.