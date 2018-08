Takimoto agradece à população e diz que disputa está só começando

Classificado entre os primeiros candidatos que se destacam na corrida para a Câmara dos Deputados, o deputado George Takimoto (MDB) agradeceu à generosidade dos eleitores que declinaram preferência por seu nome durante entrevistas para a empresa Ranking Comunicação e Pesquisas. "Eu me sinto feliz e honrado, sobretudo porque estou ao lado de um povo que é generoso por excelência", disse.

De acordo com a pesquisa, a mais recente do Ranking e registrada na Justiça Eleitoral, Takimoto tem 0,50% das intenções de voto para deputado federal. Ele divide o nono lugar com o ex-prfeito Alcides Bernal (PP). No entanto, Bernal ainda depende de um recurso judicial para anular sentença que cassou sua candidatura e o tornou provisoriamente inelegível. Se for considerado que esta decisão está em vigor, Takimoto fica então com a oitava posição, que lhe garante uma das oito vagas em disputa para a Câmara dos Deputados.

"Estamos somente no início de um processo de disputa. A campanha vai começar oficialmente no dia 16, com a propaganda eleitoral. Muita água vai correr por baixo da ponte. Vejo, porém, que tenho motivos para renovar a confiança, já que meus índices nas pesquisas publicadas vêm crescendo", analisou. Segundo George Takimoto, as citações de seu nome se devem ao trabalho que realiza há 50 anos em defesa da saúde publica, do meio ambiente e das causas sociais de primeira necessidade.

Takimoto é médico, fundador de estaelcimentos de saúde e responsável pela construção de hospitais na Grande Dourados. Na vida publica, foi vice-prefeito de Dourados, vice-governador, deputado federal e está em seu segundo mandato de deputado estadual. Agora, disputa uma das oito vagas da Câmara dos Deputados, atendendo ao desejo de seguir contribuindo com os grandes projetos de inclusão social e econômica em Mato Grosso do Sul.