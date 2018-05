Eleições 2018 Takimoto: André tem aval popular para disputar o Governo

Pré-candidato a deputado federal pelo MDB, o deputado George Takimoto disse que o ex-governador André Puccinelli tem todas as condições para dirigir Mato Grosso do Sul mais uma vez. "Ele é o nome do meu partido, por aclamação. E por aclamação ele é também o nome de outros partidos e forças políticas e sociais, como demonstram as pesquisas verdadeiras e autorizadas", afirmou.

No sábado, 19, durante ato do Projeto "MS Maior e Melhor", com a presença do ex-ministro e presidenciável Henrique Meirelles, a força da mensagem e o chamado da sociedade foram claros, segundo Takimoto, para confirmar que André Puccinelli está pronto para o embate.

"Ainda estamos em pré-campanha, ainda não estamos pedindo votos, precisamos esperar as convenções. Porém, dentro do que a lei nos permite que seja manifestar nossas preferências e nossas expectativas, entendo que o MDB vai para o confronto para fazer o jogo democrático, mostrar seu programa, apresentar que já fez pela população e o que pretende fazer, e principalmente ouvir o que a população tem a nos dizer", salientou Takimoto.

Para George Takimoto uma das maiores identificações de Puccinelli com a sociedade é sua preocupação com a saúde publica. Lembra que foi no governo de André Puccinelli que conseguiu consolidar a realização de um antigo sonho, a obra do Hospital Regional de Dourados.

Takimoto faz questão de reconhecer o papel do atual governador, Reinaldo Azambuja, de manter o projeto, porém enfatiza que a idéia só saiu do papel quando Puccinelli bateu o martelo para reservar a primeira parte dos recursos; E coube a George Takimoto a tarefa de viabilizar o terreno, cedido por sua solicitação pelo empresário douradense Adão Parizoto. O hospital vai atender mais de 30 municípios da Grande Dourados, num universo de aproximadamente 800 mil pessoas.

Médico em atividade há mais de 50 anos, Takimoto considera que investir em saúde, educação e meio ambiente deve ser condição prioritária em todos os governos. É com esse foco que ele aceitou o convite de Puccinelli para ingressar no MDB e ser mais uma vez candidato a uma cadeira na Câmara dos Deputados. Depois de vice-prefeito de Dourados e vice-governador de Mato Grosso do Sul, Takimoto se elegeu deputado federal e desempenhou seu mandato de 1991 a 1995, conquistando várias melhorias para o Estado, sobretudo nas áreas de saúde, educação, infraestrutura de asfato e saneamento.