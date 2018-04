Takimoto: as merecidas homenagens a uma vida exemplar

Médico e homem publico, a vida de George Takimoto é um dos registros exemplares para incentivar quem acredita na política de responsabilidade, decência e verdade. Um edificador de alternativas para a convivência humana e a afirmação de direitos fundamentais, especialmente os do direito à vida, à prosperidade e às liberdades democráticas.

Não por acaso o dia dois de abril é ocasião aproveitada por homens e mulheres de todas as idades, ideais, profissões, credos e escolhas para fazer sua homenagem ao ex-vice-prefeito de Dourados, ex-vice-governador, ex-deputado federal e atualmente deputado estadual, um médico que pratica a Medicina hipocrática, aquela que põe a saúde humana como seu lucro maior.

Mato Grosso do Sul cumprimenta George Takimoto e fortalece a expectativa de que, com saúde e disposição renovadas, continue a servir o seu povo com a gentileza, a competência e a honradez de sempre.