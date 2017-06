Paranaíba Takimoto atende Sarita e reforça reivindicações de Paranaíba

O deputado estadual George Takimoto (PDT) está encaminhando para as devidas providências as reivindicações apresentadas que a população de Paranaíba confiou ao mandato da vereadora Sarita (PRB). Ao receber Sarita em seu gabinete na Assembleia Legislativa, o deputado pedetista destacou a luta da vereadora em defesa dos segmentos mais vulneráveis da sociedade e reafirmou a determinação de contribuir para tornar viável a solução de problemas que afetam o Município.

“Temos um grande carinho pelos paranaibenses. É um povo acolhedor, operoso, inteligente e empreendedor. Não é por acaso que Paranaíba está entre os municípios mais vocacionados para desenvolver as suas aptidões e crescer com inclusão social e com sustentabilidade humana e ambiental”, frisou Takimoto. Por sua vez, a vereadora – primeira travesti eleita para esse cargo em Mato Grosso do Sul – ressaltou a receptividade do deputado e disse estar bem confiante no sucesso de suas intervenções na busca de benefícios para a cidade que representa na Câmara Municipal.

Logo que conversou com a vereadora, Takimoto determinou à sua assessoria que fizesse os procedimentos oficiais para encaminhar as reivindicações de Sarita, inclusive com a perspectiva de propor emendas parlamentares que são destinadas às áreas de saúde, educação e assistência social.

Além das emendas parlamentares, Takimoto já se empenha na interlocução com autoridades estaduais para garantir melhorias reclamadas pela comunidade paranaibense. "Estamos acompanhando também o trabalho incansável do prefeito Ronaldo Miziara no sentido de consolidar uma gestão empreendedora e fazer da cidade um núcleo atrativo de investimentos. Com certeza, este é um objetivo que une todas as forças políticas e sociais, está acima de partidos porque atende o interesse coletivo", concluiu o pedetista.