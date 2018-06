110 anos da imigração japonesa Takimoto destaca amizade e cooperação nos 110 anos da imigração japonesa

No dia 18 de junho de 1908, procedente de Kobe, atracava no Porto de Santos o navio Kasato Maru, para o desembarque de 781 japoneses.

Era a primeira leva de imigrantes do país asiático que aderiram a um acordo entre os dois países: o Brasil precisava de mão-de-obra para a agricultura, sobretudo as fazendas de café em São Paulo, e o Japão buscava meios para aliviar a pressão do desemprego causado por sua avassaladora explosão demográfica.

"Esta é uma história com sagas exemplares de determinação de dois povos, unidos por sentimentos comuns de amizade, cooperação, paz e progresso", afirmou o deputado George Takimoto (MDB), ao destacar os 110 anos da imigração japonesa.

Mato Grosso do Sul é um dos núcleos de referência dessa história, desde que no início do século XX os nipônicos e seus descendentes começaram a chegar atraídos por oportunidades como a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) e as boas perspectivas da agricultura, do comércio e dos serviços.

Takimto se confessa gratificado por morar e trabalhar no Estado com a terceira maior população nipônica do Brasil, perdendo apenas para São Paulo e Paraná. "Aqui eu realizo meus sonhos pessoais e profissionais, além de ter sido honrado com esta oportunidade generosa que os sulmatogrossenses me deram para representá-los", disse o parlamentar.

O deputado aplaude a comunidade japonesa e seus descendentes por tantas intervenções construtivas em favor do desenvolvimento sócio-econômico local. E cita como exemplos as entiades organizadas que representam o Japão e mantêm vivas a cultura e a história do País, como a Associação Okinawa e a Associação Esportiva e Cultura Nipo-Brasileira (AECNB), com programações festivas para marcar o 110º aniversário da imigração.

"Quero continuar fazendo a minha parte, dando o máximo de mim para que a comunidade nipônica seja atendida em suas necessidades fundamentais e as entidades representativas possam ser fortalecidas com investimentos na promoção humana e social, na preservação da cultura e dos costumes, nas diversas formas de convívio e de atividades saudáveis", salientou.

Várias ações de Takimoto foram direcionadas em seus mandatos para atender demandas da comunidade japonesa na capital e no interior. Para a AECNB, por exemplo. Em 2011 Takimoto destinou R$ 50 mil para aquisição de mobiliário e equipamentos de cozinha e informática. No ano seguinte, mais R$ 21 mil que garantiram a compra de equipamentos audiovisuais para o Centro de Convivência e Cidadania ''Dr. Kojun Yamaky''. Em 2014, outra emenda de Taimoto reservou R$ 70 mil para construção da cobertura na quadra de gateball. Em seus mandatos foram viabilizados recursos de emendas parlamentares que somam R$ 196 mil para ampliação, modernização, mobilidade, saúde e esportes.

Ao finalizar, George Takimoto reconhece e reverencia o apoio que os vários governantes vêm prestando às causas japonesas pelo desenvolvimento comum com os sulmatogrossenses. Mencionou, para exemplificar, a atenção e os investimentos que se registraram durante os governos de André Puccinelli (MDB), de 2007 a 2014, e agora de Reinaldo Azambuja (PSDB), que abriu processo licitatório para construção de uma quadra poliesportiva coberta na AECNB, orçada em R$ 469 mil 086,22.

A FRASE DE GEORGE TAKIMOTO PARA 18 DE JUNHO DE 2018

"Brasil e Japão, dois países, dois povos, duas culturas e um único destino: o da afirmação de sonhos comuns de amizade, paz e progresso. É esta a grande vocação de brasileiros e japoneses, que ao longo dos anos consolidaram uma das mais sólidas e produtivas relações de cooperação mútua no mundo.

Com o trabalho conjunto, esta obra humana se multiplicará nos dias que virão, abrindo novos e frutíferos canteiros na terra que habitamos e em nossos corações, batendo num compasso comum que constrói o futuro no presente, honrando os bons exemplos do passado".