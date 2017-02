Saúde Takimoto e Bussuan alinham com Tavares prioridades para Dourados

As demandas gerais e específicas da saúde em Dourados levaram o deputado estadual George Takimoto (PDT) e o renomado cirurgião vascular Luiz Antonio Maksoud Busuan a insistir na busca de soluções junto ao governo de Mato Grosso do Sul. Na manhã de hoje (quinta-feira, 16), eles foram recebidos pelo secretário estadual de Saúde, Nelson Tavares, a quem formularam sugestões e encareceram a urgência de intervenções conjugadas entre os governos da União, do Estado e do Município para socorrer as populações que dependem da rede publica.

Com mais de 40 anos de profissão e primeiro especialista a atuar em Dourados, Bussuan é amigo e companheiro de mobilizações sociais de Takimoto e Tavares. Ele comandou a pasta de Saúde no município entre 1992 e 1996, período em que Tavares era também secretário estadual da área no governo de Wilson Barbosa Martins. Foi nessa época que a amizade entre ambos começou e se fortaleceu com o engajamento nas causas da saúde.

“Fomos muito bem recebidos, o secretário nos deu a melhor atenção e o Dr Bussuan fez algumas sugestões, que de pronto ganharam apoio. Estou confiante nos resultados dessa agenda”, assinalou Takimoto, dizendo-se honrado com a visita do amigo. “Foi um dia de enorme satisfação, não só pelo reencontro com grandes amigos, mas pela perspectiva concreta de que pudemos plantar as sementes boas em solo fértil para que a sociedade seja a grande beneficiária com a melhoria dos serviços de saúde”, destacou Bussuan.

Segundo Takimoto, a decisão de ir ao encntro de Tavares ocorreu porque o governo estadual tem feito o possível e até o impossível para preencher a lacuna da União no cumprimento do imperativo constitucional que assegura a todas as pessoas o direito à saúde. “O atendimento à população está na UTI. Os gestores regionais estão com dificuldades para res?onderás demandas. E isso acontece em todas as regiões de Mato Grosso do Sul”, acentuou. “Por isso, entendo que a presença de uma pessoa da estatura ética e profissional do Dr Busuan, com seus conhecimentos e visão privilegiada dos problemas, traz uma ajuda decisiva para que a mobilização de forças traga os resultados que a população precisa”, concluiu.