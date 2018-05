Takimoto e Otsubo têm apoio de entidades esportivas e culturais em Campo Grande

A Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira, a Associação Okinawa e ainda desportivas nipônicos ligados ao beisebol em Campo Grande participaram de um jantar na noite de quarta-feira, 23, no Restaurante Hong Kong. O encontro serviu para selar um pacto de apoio aos projetos defendidos pelos pré-candidatos a deputado federal george Takimoto e a deputado estadual Akira Otsubo, ambos do MDB.

Entre as lideranças da comunidade nipônica estavam presentes Jorge Gonda, presidente da Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira, com o vice-presidente Nílson Aguena, o diretor Edvaldo Arakaki e o ex-presidente Acelino Nakasato; o presidente da Associação Okinawa; Eduardo Kamashiro; Nílton Kyioshi Shirado e Bernardo Tibana.

Para o grupo, Takimoto e Otsubo defendem propostas que apontam soluções dos problemas gerais da cidade e também priorizam demandas que dizem respeito aos interesses da comunidade nipônica em seus diversos ambientes de convivência, empreendedorismo e de atividades sociais, culturais, políticas e econômicas.

Akira Otsubo disse ter ficado honrado com mais uma demonstração de carinho e de confiança, lembrado que em todos os mandatos que exerceu procurou retribuir na forma de projetos e intervenções pelo bem-estar das populações que representa.

Por sua vez, George Takimoto disse que as idéias e sugestões das lideranças presentes ao encontro terão importância estratégica legitimando suas propostas e estabelecendo bases sólidas na qualificação do mandato. "Essa manifestação nos deixa honrados e realça a responsabilidade do desafio, um dos mais importantes da minha vida publica", enfatizou, concluindo que não medirá esforços para corresponder à expectativa depositada em seu trabalho.